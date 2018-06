Falsa la encuesta atribuida a El Universal que panistas compartieron en Twitter: Verificado.mx

CIUDAD DE MÉXICO(VERIFICADO 2018)

Que no te quede duda, nuestro candidato @RicardoAnayaC es el único que puede ganarle a López Obrador, así lo dice la última encuesta de Pauta, donde estamos a solo 5 puntos. El 1 de julio, vamos por un cambio inteligente, por un Presidente joven y con visión de futuro #VotaXAnaya pic.twitter.com/fxEmouWTR5 — Damián Zepeda (@damianzepeda) 25 de junio de 2018

Vamos México... Vamos Mexicanos...



NO podemos permitir que el populismo y la falta de propuesta arruine a una nación maravillosa #AnayaEsElCambio queremos un #MxEnPaz voto útil para @RicardoAnayaC 🇲🇽



El único candidato con un sólido proyecto de Nación! pic.twitter.com/smeWpbypOK — Kathia Bolio Pinelo (@KathiaBolio) 25 de junio de 2018

La encuesta de referencia sí apareció este 25 de junio en la versión impresa del diario, pero como un anuncio pagado. “La responsable de contratar la publicación del sondeo fue Tania Ivette de Luna Montelongo, quien en un documento entregado a El Universal (al cual se anexó su credencial para votar) se identificó como Directora General de la empresa “Pauta Encuestas”. Luna Montelongo no tiene relación laboral alguna con esta empresa”, aclaró en su página de Internet El Universal.Verificado 2018 detectó que Damián Zepeda, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) y parte del círculo cercano del candidato Ricardo Anaya, fue uno de los primeros en difundir la supuesta encuesta en Twitter.Otros panistas también cayeron en la tentación de compartir la encuesta apócrifa, entre ellos: Raúl Tortolero, exsecretario de Comunicación del CEN del PAN; Kathia Bolio, Consejera Nacional del PAN; y la senadora Marcela Torres, quien retuiteó la encuesta en varias ocasiones.La encuesta falsa, que aparece con el logotipo de El Universal y no muestra metodología alguna, ubica a Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, con una intención de voto de 31%, sólo cinco puntos abajo de Andrés Manuel López Obrador, a quien el sondeo atribuye 36% de los sufragios potenciales.La publicación incluye un “careo” entre los candidatos punteros que otorga un 42% a Anaya y 43% a López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.Además del rechazo del diario respecto a la autoría de la supuesta encuesta, en la versión impresa se muestra una página entera, enmarcada en líneas delgadas negras, como hace con otros anuncios publicitarios.También atribuyen noticia falsaTambién circuló en Internet una nota falsa que asegura que el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocaron la candidatura de Octavio Rivero, aspirante de la Coalición por México al Frente a la alcaldía de Milpa Alta.La publicación de este texto intenta replicar los estilos y tipografías de la versión web de El Universal, a lo que el diario se deslinda y “reitera que este contenido, que de manera engañosa intentan atribuirnos, no fue nunca producido ni publicado en ninguna de las plataformas de difusión de esta casa editorial”, dijo en su portal web.