Emilio Álvarez Icaza se apunta para elección presidencial de 2018

El 1% gana lo mismo que el 60% de la población del país. La clase política fabrica pobreza.

Activistas sociales constituyeron hoy el movimiento "Ahora", entorno al ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, como aspirante a contender como candidato presidencial independiente en el 2018.La iniciativa "para transformar a México desde la ciudadanía", se comprometió a reunir 80 mil avales a más tardar en septiembre y en el ínter construir propuestas; si no se reúnen los apoyos "no continuaremos esta vía", expuso el ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Alfredo Figueroa."Llegaremos a la boleta si la gente decide que ésta es la vía", dijo en el evento, realizado en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.Álvarez Icaza, también ex ombudsman capitalino, advirtió a la clase política, "a los que nos han traicionado, se han adueñado de nuestro dinero, han hipotecado el futuro de nuestros hijos" y a quienes en vez de acabar con el crimen pactaron con ellos, "!ya se les acabó la fiesta!".Marcó su deslinde de todos los partidos pues "no nos representan sus formas de relacionarse, decidir y de actuar" y rechazó que haya algunos que incluso "nos pidan confianza ciega y obediencia incondicional".En la constitución del movimiento estuvieron entre otros el poeta Javier Sicilia, el politólogo Sergio Aguayo y el académico Rogelio Gómez Hermosillo.En su integración el movimiento puso en marcha un Comité de ética pública y anticorrupción, que estará encabezado por Aguayo Quezada quien expuso que será autónomo "para resistir el llamado de la corrupción" y frenará a los emisarios de esas prácticas, para "expulsarlos sin contemplaciones" aunque con respeto al debido proceso.Destacó que el movimiento sí tiene como propósito el 2018, "por supuesto que hay algo de eso, pero esto está más relacionado con 1968 y ver si finalmente logramos que se cumpla el pliego petitorio de hace 49 años un México democrático y sin violencia.De esas luchas, recordó, algunos se fueron como políticos profesionales a ocupar cargos, otros optamos por tejer sociedad, "este es un ajuste de cuenta entre ellos" y las cuentas que nos han entregado son mediocres, traicionaron los principios de la democracia y lo peor: Sin mostrar propósito de enmienda.Aguayo destacó que participará pero de forma independiente pues no usará sus tribunas para apoyar alguna candidatura y en su participación reconoció la "honestidad profesional" de Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, pero manifestó: "Me entristece y desconcierta que siga incorporando a gentes curtidas en las prácticas de los moches" y la corrupción."¿Hasta cuándo quieren que esperemos? Se acabó el tiempo. No podemos seguir esperando que se cumplan las promesas de los políticos" dijo al sumarse al movimiento.