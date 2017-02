Preocupa a ONU política migratoria aplicada en México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La política migratoria en México también le preocupa a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según el informe de seguimiento del relator especial sobre Tortura y otros Tratos Crueles, Juan Méndez, entre 2014 y 2015 el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a 305 mil 403 migrantes provenientes de Centroamérica.



“El relator ha recibido información respecto del número de expulsiones de migrantes; es preocupante que la detención migratoria sea la práctica general y no la excepción en México”, señala el documento que será abordado en marzo próximo por el pleno del Consejo de Derechos de Naciones Unidas.



El informe califica como “alarmante” el número de deportaciones de menores de edad, al pasar de 4 mil 15 en 2011, a 12 mil 511 entre enero y junio de 2015; esto es, un promedio de 2 mil 85 menores deportados al mes.



“También los migrantes son desincentivados por las mismas autoridades para que no presenten denuncias como víctimas de delitos, con amenazas de ponerlos a disposición del Instituto Nacional de Migración; muchos prefieren no denunciar e irse de México por temor a esas amenazas”, aseguró en el informe.



Las cifras que maneja el relator en el año 2014, señalan que 127 mil 149 migrantes que no pudieron comprobar su estancia legal en México fueron detenidos por el INM, para 2015 (noviembre) el número de personas llegó a 178 mil 254.



Mencionó que en el caso de los menores de edad no acompañados, las autoridades migratorias les dicen que “son escasa las posibilidades de recibir asilo o los amenazan con permanecer detenidos por un tiempo indeterminado, lo cual hace que muchos acepten la deportación aun enfrentando riesgos en sus países de origen”; esto es, que menos de 1% obtienen asilo o protección en México.



Refirió que en las estaciones migratorias del País es limitado el acceso a las organizaciones de la sociedad civil que asesoran de manera gratuita, “bajo el argumento de seguridad nacional”.



Abusos de autoridad. El relator de la ONU afirmó que con el Programa Frontera Sur se ha incrementado el número de denuncias por abuso de autoridad en contra de los indocumentados, consecuencia de las operaciones coordinadas entre diferentes autoridades, “con el fin de impedir el cruce de la frontera”.



Comentó que existen casos de malos tratos y tortura cometidos por autoridades de migración y de policías a migrantes indígenas mexicanos que han sido torturados para aceptar que provienen de otro país.



“Esta relatoría ha sabido que no existen investigaciones efectivas de los delitos cometidos en contra de personas migrantes o percibidas como tal, ni la apertura de procesos de investigación”, agregó.



Según el Instituto Nacional de Migración, 386 mil 736 extranjeros en territorio mexicano fueron presentados ante las autoridades migratorias en 2015 y 2016. De ese total, 328 mil 533 fueron devueltos a sus países.



La mayor parte de migrantes presentados ante la autoridad ocurrió en Chiapas en esos dos años, con 171 mil 900 casos. De ese total, 132 mil 866 fueron devueltos a sus naciones de origen.



En Veracruz fueron 53 mil 537 los extranjeros presentados ante INM, pero en esos dos años fueron regresados a sus países 63 mil 693 que no lograron comprobar su estancia legal en territorio mexicano.



Tabasco es el tercer estado con más extranjeros presentados ante las autoridades migratorias, con 40 mil 441 casos. En esos dos años fueron repatriados 37 mil 364 extranjeros.



El grueso de extranjeros que fueron regresados a sus países se concentra en Guatemala, con 142 mil 276 casos en esos dos años; le sigue Honduras, con 108 mil 787, y El Salvador, 66 mil 63 casos, principalmente.