Muere Carvajal Moreno, decano de presidentes del PRI

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Gustavo Carvajal Moreno, decano de los ex presidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), murió este sábado en la Ciudad de México, a los 78 años.Senador, diputado federal, líder de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Ceppal), el político veracruzano fue el enlace del PRI con organizaciones y gobiernos socialistas en México y ante el mundo.Con José López Portillo fue secretario de la Reforma Agraria y líder nacional priísta, cargos desde los cuales realizaba tareas políticas para el Presidente de la República.Carvajal, quien dirigió al Revolucionario Institucional de 1979 a 1981, fue senador por Veracruz de 1994 a 2000, y diputado federal de 2000 a 2003. Falleció luego de un padecimiento crónico y sus restos fueron velados en una funeraria en el Sur de la Ciudad de México.Político del priísmo al servicio del Presidente, Carvajal Moreno fue coordinador de campaña de José López Portillo, en la cual puso en marcha las Brigadas del Camino, un programa que movilizó a 20 mil jóvenes en tareas proselitistas.En la campaña de Enrique Peña Nieto , el político fue su enlace con organizaciones socialistas y con dirigentes del gobierno cubano, en particular.Al regresar el PRI al poder, en 2012 Carvajal haría la advertencia de que “se debe expulsar a los que estén robando o vendiendo posiciones”.El veracruzano pedía la “democratización real” del partido.En los últimos años, Carvajal fue presidente adjunto de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe.Era impulsor de la idea de que el PRI era una organización política de la Revolución Mexicana y que su meta es la justicia social, y hacía alarde al decir que estaba en la política desde los ocho años, cuando acompañaba a su padre, Ángel Carvajal, en el cargo de gobernador de Veracruz, y que después fue secretario de Gobernación de Adolfo Ruiz Cortines.Impulso a jóvenes. Priísta de hueso colorado, se inscribió al partido a los 18 años, y era creyente de que los jóvenes son la principal fuerza de su organización política.“Mis condolencias para los familiares y seres queridos de don Gustavo Carvajal, destacado político y ex presidente del @PRI_Nacional”, escribió la noche de este sábado el presidente Enrique Peña Nieto en Twitter.El presidente y la secretaria general del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza y Carolina Monroy, respectivamente, lamentaron el fallecimiento de Carvajal Moreno y expresaron sus más sentidas condolencias a los familiares, ex colaboradores y amigos de quien fuera ex dirigente nacional del partido de 1979 a 1981.El senador veracruzano Héctor Yunes Landa expuso en Twitter: “Consternado por el fallecimiento de don Gustavo Carvajal Moreno, extraordinario veracruzano que puso en alto el nombre de nuestro estado”.Mariana Moguel, presidenta del PRI en la Ciudad de México, señaló: “Lamento el sensible fallecimiento del ex presidente del PRI Gustavo Carvajal. Priísta comprometido con nuestro instituto político”.