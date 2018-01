Pregunta Peña Nieto a ciudadanos experiencias sobre 911

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Esta noche, a un año del inicio de operaciones del Número de Emergencias 911, el presidente Enrique Peña Nieto preguntó a los ciudadanos el uso que se ha dado, su experiencia y las recomendaciones para mejorar el servicio que presta.



En un breve mensaje en video colocado en sus redes sociales, el mandatario recordó que al poner en funcionamiento el número telefónico 911 el País pasó de más de 500 números de emergencia que había a uno sólo.



"Me gustaría conocer si has hecho uso de este servicio, cuál ha sido la atención que has recibido y cuáles son las eventuales recomendaciones que nos hicieras para poder mejorar la atención y el servicio que presta este teléfono”.



"El próximo lunes me habré de reunir con el gabinete de seguridad de mi gobierno y este es uno de los temas que me gustaría abordar para realmente mejorar el servicio que presta el Numero 911 de atención a emergencias que tenemos en el País", señaló.