Mariguana es ilegal por daños a la salud, no por violencia: Segob

GUADALAJARA, Jalisco(El Universal)

Tras el planteamiento del secretario de Turismo del Gobierno Federal, Enrique de la Madrid, sobre legalizar la mariguana en zonas turísticas y lo que ayudaría eso a mitigar la violencia en el País, el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que la ilegalidad del enervante se mantiene no por la violencia que genera el tráfico ilícito de éste, sino por los efectos a la salud que conlleva su consumo.



"Las drogas son ilegales porque hacen daño a la salud, no hacen daño a la salud porque sean ilegales, la ilegalidad deviene del daño a la salud", dijo.



Tras asistir a la XI Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales que se realiza en Guadalajara, el funcionario federal le corrigió la plana a su compañero de gabinete y aseguró que ni siquiera se debe legalizar el consumo de mariguana en centros turísticos de Baja California Sur o Quintana Roo, como lo propuso De la Madrid, porque los efectos nocivos son los mismos que en cualquier parte de la República.



Respecto a los debates que se han propuesto al respecto, Navarrete señaló que son bienvenidos, pero que se deben basar en estudios científicos.



"El debate tiene que darse y lo que tenemos que analizar es no si con ello se disminuye la violencia; en ese sentido, si hiciéramos la despenalización de otras figuras delictivas que podrían seguir ocurriendo ya no tendríamos delitos porque son tachadas como tales. El debate tiene que ser con respecto a si hace daño o no a la salud pública de los mexicanos y si la pura despenalización de una sola sustancia elimina toda la cadena productiva del tráfico de estupefacientes en México", señaló.



Por su parte, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, reiteró su postura sobre debatir seriamente la despenalización del uso recreativo de la marihuana y contrario a lo señalado por el funcionario federal, afirmó que no es la marihuana lo que está matando a los jóvenes, sino la violencia que provoca su tráfico ilegal.



Llamó a abandonar posturas "moralistas y reduccionistas" para poder analizar realmente lo que ocurre en el País.



"La realidad nos está explotando en la cara (…) en este y en otro temas los mexicanos nos están exigiendo una discusión realista y esa discusión se debe dar en los congresos locales", afirmó Sandoval. El mandatario estatal indicó que la apertura del uso recreativo de la droga no sólo debe discutirse para destinos turísticos, sino que el debate debe abrirse a toda el País y afirmó que hay estudios que han demostrado que en los lugares de los Estados Unidos donde se legalizó el uso de la mariguana el crimen se redujo en 13%.