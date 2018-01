Fuerzas Armadas tienen 18 recomendaciones de CNDH pendientes

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), José Carlos Beltrán Benítez, informó que las Fuerzas Armadas tienen 18 recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos pendientes por atender y precisó que 16 de ellas no está en las manos de la Sedena su atención, sino de otros organismos.



"Tenemos 18 recomendaciones, pero de esas 18 recomendaciones pendientes por cumplir, cabe hacer la precisión que 16 no están en manos de la Defensa Nacional, están en manos de otros organismos, no tengo el dato preciso de esas 18, pero muchas de esas están en manos de otros organismos y esperemos que estos resuelvan para cumplirlas. Y dos, estamos actualizando los últimos datos para que nos las den por cumplidas", definió, Beltrán Benítez en entrevista, luego de participar en la inauguración de la Expo-Galería "Cronología de la inclusión de las Mujeres en las Fuerzas Armadas".



Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez, coincidió en que existen 18 recomendaciones pendientes al interior de la Fuerzas Armadas y explicó que una de las prioridades del actual secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida es que, de la mano de las diferentes dependencias federales y los gobiernos estatales se avance en el cumplimiento de las recomendaciones.



"Una de las prioridades que el secretario Navarrete nos ha indicado es que trabajemos intensamente y muy de la mano con las diferentes dependencias de la administración Pública Federal, que incluso, con los gobiernos de los estados para que avancemos decididamente en el cumplimiento de las recomendaciones que los órganos de derechos humanos nos han generado. He empezado a revisar estos temas, he platicado ya con el director de los Derechos Humanos de la Defensa he revisado las recomendaciones pendientes y tenemos una enorme confianza de que muy pronto vamos a estarles dando cabal cumplimiento", detalló.



Avante Juárez explicó que también se estará trabajando para evitar que se generen nuevas recomendaciones y se establezcan acciones preventivas en la materia.