Debe haber un debate responsable antes de legalizar mariguana: Mancera

(El Universal)

Tras la propuesta del secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid, para legalizar la producción, venta y consumo de mariguana en sitios turísticos, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que primero debe ocurrir un debate serio y responsable, pues en la actualidad está pendiente la legislación para que no se considere como un delito la comercialización del enervante.



“Nosotros hemos mantenido una línea de debate responsable respecto a la mariguana, nuestro planteamiento original (…) es el tema de la mariguana con uso medicinal”, manifestó.



Durante su corte informativo, el mandatario capitalino reconoció que "no te puedes poner una venda en los ojos", y que se debe entrar a la discusión sobre el uso de la mariguana, pero también sobre la regulación para la venta de la hierba que satisface este consumo personal.



“Nosotros no descartamos de ninguna manera, me parece que es un debate que se debe dar, que es un debate que deberá estar en el día a día, en la agenda", expuso.



“Pero no diría yo que tenemos solucionado el cómo, porque hoy, el consumo de mariguana para fines personales, estrictamente personales, no es delito. No es delito desde hace mucho tiempo, pero cómo llega el producto al consumidor es algo que no se ha resuelto", expuso Mancera.



"Si alguien comercializa la mariguana es ilegal y eso no se ha resuelto", añadió.



El jefe de Gobierno recordó que fue un impulsor para la legislación sobre el uso medicinal de la mariguana.