Televisa encontró deficiencias en información financiera

(El Universal)

Grupo Televisa advirtió de "debilidades materiales", es decir, deficiencias en la información financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2016.



Por lo que presentó ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos o Securities and Exchange Commission, un Reporte en Forma 6-K para revelar que la administración de la compañía, previa consulta con el Comité de Auditoría de su Consejo de Administración, y después de diversas discusiones con PricewaterhouseCoopers, S.C. ("PwC"), la firma de auditores independientes registrados de la compañía, encontró dicha falla.



En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Televisa explica que "una debilidad material es una deficiencia, o una combinación de deficiencias, en el control interno sobre la información financiera, de tal manera que existe una posibilidad razonable de que exista un registro incorrecto u omisión material en los estados financieros anuales o interinos de la compañía que no haya sido prevenido o detectado oportunamente".



Televisa menciona que la información entregada al 31 de diciembre de 2016 a la SEC no debe seguir siendo considerada.



Las debilidades materiales en el control interno sobre la información financiera se relacionan con: el diseño y mantenimiento de controles efectivos sobre ciertos controles de información tecnológica que apoyan a sistemas que son relevantes para el suministro, actualización y eliminación de acceso de usuarios a dichos sistemas, la revisión periódica de acceso de usuarios a estos sistemas, el acceso de desarrolladores a algunos de estos sistemas, y a la adecuada segregación de funciones.



También con el diseño y mantenimiento de controles efectivos sobre la segregación de funciones dentro del sistema contable, incluyendo a ciertas personas con la capacidad de obtener acceso para preparar y registrar pólizas de diario sustancialmente en todas las cuentas claves de la compañía sin una revisión independiente realizada por algún tercero distinto a quien lo preparaba. Finalmente, con controles ineficaces con respecto a la contabilidad de ciertos ingresos y cuentas por cobrar en sus empresas de cable y división de contenidos.



"No existen indicios de que alguna de estas deficiencias haya tenido como consecuencia registros incorrectos o imprecisiones en nuestros estados financieros", asegura Televisa.