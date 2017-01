Abandona Rodrigo Medina penal de Topo Chico

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, abandonó el penal de Topo Chico apenas 19 horas después de haber ingresado, acusado por los delitos de peculado y daño al patrimonio estatal.A su salida, el ex mandatario afirmó ante los medios de comunicación que fue injustamente encarcelado y advirtió que su fotografía (con el típico traje que utilizan los presos del reclusorio) se difundió indebidamente, por lo cual analiza presentar una denuncia contra quien resulte responsable.“Yo no he cometido ningún delito, yo no he sido juzgado y declarado culpable, y al contrario, fui recluido de manera injusta en ese penal y ahora estamos saliendo libres por la puerta grande”, dijo Medina.El ex Gobernador afirmó que seguirá acudiendo a los citatorios cuantas veces sea requerido por los jueces.Respecto al citatorio que fue girado a su esposa Greta Salinas para que acuda este viernes a la Subprocuraduría de Corrupción y el de su padre Humberto Medina para que se presente el próximo lunes, dijo que lo analizará con sus abogados.