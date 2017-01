Caen peso y Bolsa tras cancelación de reunión entre EPN y Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El peso y la Bolsa Mexicana de Valores registraron pérdidas este jueves luego de que el presidente Enrique Peña Nieto anunció que no asistirá a la reunión que tenía programada con su homólogo estadounidense, Donald Trump.La decisión de Peña se produjo luego de que Trump dijo horas antes vía Twitter, que si México no estaba dispuesto a pagar por el muro que quiere construir en la frontera común, sería mejor que el presidente mexicano cancelara su visita.El peso cerró en 21.21 por dólar, con un retroceso del 0.62% ó 13.0 centavos frente a los 21.08 pesos del precio de referencia de Reuters del miércoles.La moneda mexicana venía ganando luego de que en la víspera Trump dio señales de colaboración con México en un discurso, y llegó a apreciarse hasta las 20.8645 unidades por divisa estadounidense, su mejor nivel desde el 3 de enero.Tras los comentarios de Trump sobre la reunión y el anuncio de Peña, el peso se depreció casi un 1.7% a 21.43 por dólar, su nivel más bajo de sesión.En ventanillas bancarias el dólar cerró en 21.50 peso, 10 centavos más que el cierre de ayer, según datos de Citibanamex.La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró hoy con una baja de 1.38 por ciento, luego de tocar niveles máximos en el año y acumular cuatro jornadas consecutivas de avances, con la atención puesta en noticias sobre las reuniones entre los gobiernos de Estados Unidos y México.Dicha variación representa una disminución de 664.39 enteros respecto al nivel previo, con lo que el principal indicador accionario se coloca en 47 mil 611.44 unidades, presionado por emisoras como Grupo México y Cemex.En Wall Street, los índices accionarios terminaron de forma mixta, donde el industrial Dow Jones subió 0.16 por ciento, mientras que el tecnológico Nasdaq descendió 0.07 por ciento y el Standard and Poor's 500 bajó 0.02 por ciento.De manera específica, hubo una mayor caída de las acciones después de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto , dijo que no asistirá a la reunión con Donald Trump programada para el 31 de enero próximo, luego de que el presidente de Estados Unidos comentó que se debería cancelar la reunión si México no desea pagar un muro fronterizo.Las emisoras que contribuyeron al descenso del IPC fueron Peñoles que perdió 5.36 por ciento; Grupo México con una baja de 3.78 por ciento; Cemex con menos 2.82 por ciento, y América Móvil con 1.69 por ciento de descenso.El petróleo finalizó la sesión con ganancias, a pesar del fortalecimiento del dólar estadunidense, donde el West Texas Intermediate (WTI) finalizó con un incremento de 2.01 por ciento, en 53.81 dólares por barril, mientras que el Brent terminó en 56.25 dólares por tonel, equivalente a un aumento de 2.12 por ciento.