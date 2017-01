Con #AdiósStarbucks promueven en redes evitar marcas de EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En las redes sociales ha surgido una tendencia que utiliza la etiqueta o hashtag #AdiósStarbucks para invitar a los mexicanos a no tomar bebidas de la reconocida marca de café y promover el consumo de productos locales.



En la red social Twitter, usuarios manifiestan su enojo contra las declaraciones xenófobas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como su rechazo a la decisión de construir un muro en la frontera con México, por lo que llaman a tomar acciones en cuanto a su consumo diario.



"América es la tierra de las oportunidades... basta de usar nuestro nombre para generar divisiones, eso no es lo que somos”, dice un comercial de la marca de cerveza.



Diversos internautas también nombran otras marcas estadounidenses como The Home Depot, Ford, KFC, y piden boicotear el consumo de sus productos.



Además de las consignas, los usuarios manifiestan su apoyo a marcas mexicanas como La Costeña, Cielito Querido Café o Boing, entre otras.