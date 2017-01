México no es una empresa de Donald Trump: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera , afirmó que México no es una empresa del señor Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y pidió al gobierno mexicano reprogramar la visita a territorio estadounidense con el objetivo de llegar con igualdad de circunstancias.Previo al inicio de la reunión plenaria de senadores del PRD, el jefe de Gobierno reaccionó ante el amague de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de cancelar la reunión con el gobierno de México si este no paga el muro."No somos una empresa del señor Trump, México no es una empresa, no es su subsidiaria. Está tratándonos como si fuéramos una empresa. México debe tener su propia preparación, su propio planteamiento que debe ser muy firme, es un momento de unidad nacional", indicó."Ha quedado claro que si vamos para allá sin la idea de pagar pues habría que pensar en no asistir, pero yo creo que hay que pensar en reprogramar para una mejor oportunidad, para ir a hablar en igualdad de circunstancias, para tener una mesa bilateral y no una mesa unilateral", dijo.En entrevista, planteó al gobierno federal un paquete emergente legislativo para apoyar a empresas y así evitar una desbandada.Asimismo, llamó a un gran acuerdo nacional.Sostuvo que la Ciudad de México está en zona de riesgo porque aquí hay muchas empresas de Estados Unidos.