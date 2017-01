En política se puede negociar todo, menos la dignidad: Beltrones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El ex líder del Partido Revolucionario Institucional compartió un mensaje a través de su cuenta de Facebook para manifestar su apoyo al presidente Enrique Peña Nieto , por haber tomado la decisión de cancelar la reunión con Donald Trump."Saludo y celebro la decisión del Presidente Peña Nieto, de cancelar su visita a Washington. En política se puede negociar todo, menos la dignidad", expresó Beltrones.Este jueves el presidente Enrique Peña Nieto informó a través de su cuenta de Twitter que no asistirá al encuentro del 31 de enero.Asimismo, horas antes Donald Trump comunicó por la misma red social que si México no pagaba el muro, sería mejor cancelar la reunión, esto luego de que ayer el presidente Peña Nieto sentenció que México no pagará por el muro que ha ordenado construir para separar a las dos naciones.Ayer, Trump firmó en Washington la orden ejecutiva para construir el muro, entre otras acciones relacionadas con migración que permiten deportar a quien ha sido “legalmente rechazado” y detenerlo si ha violado las leyes en la Unión Americana, incluida la migratoria.