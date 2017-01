Repunta dólar a $21.65

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de que el presidente Enrique Peña Nieto anunció que no asistirá a la reunión programada para este viernes en la Casa Blanca con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el dólar repuntó a 21.65 pesos, 25 centavos más que el cierre de ayer.Esta mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que "si México no está dispuesto a pagar por el muro, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión".A través de Twitter, el mandatario estadounidense envío el mensaje, luego de que ayer el presidente Enrique Peña Nieto sentenció que México no pagará por el muro que ha ordenado construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para separar a las dos naciones.El secretario de Hacienda, José Antonio Meade , dijo que una posible cancelación de una reunión de los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump, programada para el 31 de enero, traería una mayor incertidumbre a los mercados."Es correcto", dijo Meade a la pregunta de si eso traería mayor incertidumbre. "Habrá que ver qué sucede, en qué términos se da, qué espacios de diálogo, que caminos y qué avenidas quedan abiertas. Habrá que esperar, habrá que estar atentos a ver qué resulta, qué sale de las reuniones que están teniendo ahorita", dijo a Radio Fórmula.El peso y la bolsa de México han sufrido fuertes pérdidas ante la incertidumbre en torno al impacto que tendrán nuevas políticas proteccionistas del nuevo Gobierno de Estados Unidos, el principal socio comercial del país latinoamericano.Ayer, Trump firmó en Washington la orden ejecutiva para construir el muro, entre otras acciones relacionadas con migración que permiten deportar a quien ha sido “legalmente rechazado” y detenerlo si ha violado las leyes en la Unión Americana, incluida la migratoria.