Peña Nieto no asistirá a reunión de trabajo con Donald Trump

HERMOSILLO, Sonora(GH)

México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de enero de 2017

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de enero de 2017

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de enero de 2017

El presidente Enrique Peña Nieto informó a través de su cuenta de Twitter que no asistirá al encuentro del 31 de enero."Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS", informó el mandatario a través de la citada red social.Este mañana a través de su cuenta de Twitter, Donald Trump comunicó que si México no pagaba el muro, sería mejor cancelar la reunión, esto luego de que ayer el presidente Peña Nieto sentenció que México no pagará por el muro que ha ordenado construir para separar a las dos naciones.El jefe del Ejecutivo mexicano advirtió que no cree en muros: “México ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos”.Ayer, Trump firmó en Washington la orden ejecutiva para construir el muro, entre otras acciones relacionadas con migración que permiten deportar a quien ha sido “legalmente rechazado” y detenerlo si ha violado las leyes en la Unión Americana, incluida la migratoria.En un mensaje emitido anoche desde la Residencia Oficial de Los Pinos, el Presidente de la República lamentó y reprobó la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de esta barrera que, indicó, desde hace años, lejos de unirnos, nos divide.*En momentos más información