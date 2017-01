Magistrados se van, pero se llevan 42 mdp

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En total, los seis ex juzgadores se llevaron una suma de 42.6 millones de pesos como una especie de pago por retiro del cargo, aunque se trató solamente de la suma de todas las prestaciones de que gozaron.



Destaca de ese monto la suma de 18 millones 572 mil pesos que fueron parte del ahorro que hicieron con su propio sueldo —para el Seguro de Separación Individualizado— , lo que les permitió que el TEPJF aportara otros 18.5 millones de pesos y acumular, entre todos, 37.1 millones de pesos que se llevaron al concluir sus funciones.



Por este seguro, cada uno se llevó 6 millones de pesos que, junto con otras prestaciones, dio un monto final de 42.6 millones con los que se despidieron de una década como magistrados.



Espléndidos apoyos. Según el TEPJF, los magistrados no gozan de ningún monto específico con motivo de la conclusión de sus encargos en ese organismo. En noviembre pasado, en sus recibos de pago apareció como finiquito del mes el sueldo más compensación garantizada correspondiente a los tres días de ese mes (28 mil 642 pesos cada uno); sus prestaciones por previsión social, 2 mil 187 pesos; prestaciones inherentes al cargo, otros 7 mil 457 pesos y prima quinquenal de 55 pesos.



Así, sumaron 38 mil 341 pesos sólo por percepciones mensuales de los tres días de ese mes, pues el 4 de noviembre entraron en funciones los actuales magistrados.



Además, recibieron por única ocasión la gratificación de fin de año, concepto que permitió engordar los montos con los que salieron los juzgadores, pues a cada uno correspondieron 400 mil 475 pesos.



En cambio, para el caso de prestaciones como vacaciones no disfrutadas (vacaciones bajas), prima vacacional y parte proporcional de aguinaldo las sumas variaron, según cada magistrado.



En el caso de “vacaciones bajas se llevaron cada uno entre 114 mil 861 pesos —el que obtuvo menos por este concepto fue el ex magistrado Manuel González— y 548 mil pesos, caso del ex magistrado Flavio Galván. Pero el monto más importante con el cual dejaron el cargo en noviembre fue el Seguro de Separación Individualizada.