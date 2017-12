Pide Solalinde a gobierno de Chiapas atender a desplazados

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chiapas(SUN)

El sacerdote CAlejandro Solalinde lanzó un llamado desde los Altos de Chiapas, al gobernador Manuel Velasco Coello, para que establezca las condiciones para el retorno de los más de cinco mil desplazados que viven en las montañas de Chalchihuitán.En un mensaje que brindó el párroco que dirige el albergue Hermanos en el camino, de Ixtepec, Oaxaca, dijo "no es posible que los desplazados no tengan la protección del gobierno federal y estatal y sigan viviendo en las montañas aún a pesar de las bajas temperaturas como consecuencia del invierno".El sacerdote grabó un video desde el municipio de Chalchihuitán, donde aseguró que eleva la voz "por nuestros hermanos y hermanas desplazadas de Chalchihuitán; ya es invierno y no podemos abandonarlos".Solalinde insistió que en esta temporada invernal, hombres, mujeres y niños sufren y viven a la intemperie en las montañas de Chalchihuitán."Esperamos que el gobernador las autoridades federales pongan empeño en esto", dijo en su mensaje.Por esto llamó al gobernador Manuel Velasco Coello, a que atienda "inmediatamente" a estas personas desplazadas y el exhorte también fue para el gobierno federal.Explicó que como consecuencia del desplazamiento de las más de cinco mil personas, han perdido la vida once personas, principalmente por enfermedades respiratorias, como consecuencia de las bajas temperaturas del invierno.El sacerdote Solalinde llamó al gobernador Manuel Velasco Coello para que atienda esta problemática, porque es él "el principal responsable de la atención de su pueblo. ¿No quería ser gobernador?, pues esta es su responsabilidad. Yo apelo a su responsabilidad para que de inmediato se le dé atención a estas personas desplazadas".Y ahora que en esta temporada invernal, los desplazados "tienen frío, tienen hambre; han muerto once personas"."¿Cuántas (personas) más tienen que morir para que sean responsables de sus conciudadanos?", cuestionó Solalinde.En Nochebuena varias personas llevaron dulces y juguetes a los desplazados de Chalchihuitán.Uno de ellos fue el activista chiapaneco Luis Pérez Matus, que viajó a Chalchihuitán y después de visitar a los desplazados escribió en su cuenta de Facebook: "Estamos seguros que logramos arrancar sonrisas y aliviar la pena que se atraviesa. Estamos seguros que anoche sintieron que atrás de estas montañas de ese frío y de esa oscuridad, hay hermanos que están pensado y preocupados por ellos".