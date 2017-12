Pide CNDH reconocer como víctima a menor violada

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó al presidente municipal de Mecatlán, Veracruz, reconocer como víctima a una menor de edad totonaca que fue violada y a quien policías municipales intentaron obligar a casarse con su agresor.



La víctima y su padre acudieron a la CNDH luego de que el alcalde de Mecatlán no aceptó la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos en Veracruz que acreditó violación a las garantías constitucionales de la joven y determinó una "indebida actuación" en la integración de la carpeta de investigación por los hechos denunciados por la menor de edad representada por su padre.



"Omisión en la protección de la víctima e injerencias arbitrarias contra la integridad psíquica de la víctima", pues consideró que los elementos de la policía municipal actuaron negligentemente al obstaculizar que el agresor compareciera ante la Fiscalía Especializada de Papantla y, por el contrario, lo dejaron en libertad.



Esto, luego de que la víctima y su padre acudieron al Ayuntamiento de Mecatlán para solicitar apoyo para ser trasladados a la Fiscalía a presentar la denuncia por la violación perpetrada contra la menor de edad.



Los policías municipales comisionados para apoyarlos los transportaron en la misma patrulla en la que iban el presunto violador con su padre, el Subagente Municipal de Manantiales.



En el camino los policías se desviaron para encontrarse con el abogado del agresor, quien afirmó a la víctima y a su padre que buscaba negociar.



Ante la negativa, los municipales ejercieron presión para que la joven no denunciara a su agresor y que se casara con él.



Al llegar a la Fiscalía, el agresor no fue puesto a disposición y continúa en libertad en una comunidad vecina.



La recomendación que emitió la comisión estatal fue dirigida al Fiscal General del Estado, quien la aceptó y está en vías de cumplimiento y al edil de Mecatlán quien la rechazó.



Por ello la CNDH confirmó la recomendación de su homóloga estatal y requirió al Ayuntamiento reparar íntegramente el daño a la joven con atención médica, psicológica, social, indemnización y su inscripción en el registro estatal de víctimas.