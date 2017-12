Pide "El Chapo" aplazar juicio

(SUN)

Luego de ser extraditado Joaquín "El Chapo" Guzmán a Estados Unidos, la defensa del ex líder del cártel de Sinaloa pidió al Tribunal de dicho país, aplazar el juicio hasta agosto o septiembre de 2018; el abogado argumentó que no es posible acceder por completo al material para el caso.



El abogado de Guzmán Loera, William B. Purpura, comenzó a encargarse de la investigación desde septiembre de 2017, sin embargo, el Tribunal tenía programado el próximo juicio para abril de 2018.



La defensa de "El Chapo" explica que ha tenido que gastar en "tiempo y dinero" porque los documentos para el caso se encuentran de forma digital, además, algunas evidencias producidas por el gobierno de Estados Unidos no son consultables.



A su vez, detalla el abogado que se presentó ante la Corte "más de 290 mil páginas de documentos y miles de grabaciones", las cuales tendrán que ser revisadas detalladamente. Ante esto, William B.



Purpura expresó que: "en este momento no estamos debidamente preparados para un juicio en menos de cuatro meses".



El 19 de enero de 2017, el gobierno de México extraditó a Joaquín Guzmán Loera, Estados Unidos lo había solicitado para que el narcotraficante enfrentara cargos en Texas y California.



"El Chapo" cuenta con una sala de visitas específicamente para él; la habitación está dividida por un muro de cemento y una malla, en la sala hay un cajón de metal que se desliza hacia el lado interno del cuarto de visitas para que pueda recibir documentación, ya que el Tribunal rechazó las visitas de contacto.