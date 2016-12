Investigan ataque con explosivos a cajeros de CFE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Procuraduría Capitalina investiga la explosión que la madrugada del 24 de diciembre ocurrió en los cajeros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se encuentran sobre la Avenida Eugenia esquina con la calle Zempoala, en la Colonia Narvarte Poniente de la delegación Benito Juárez sin que hasta el momento se reportaran lesionados, pero si cuantiosos daños materiales en el inmueble.



Según los primeros reportes periciales, el accidente ocurrió poco después de las 1:30 horas, cuando aparentemente jóvenes encapuchados colocaron por lo menos dos aparatos explosivos en las puertas del local, que cuenta con al menos cuatro cajeros en los que se pude pagar las 24 horas del día, estos no fueron dañados por lo que de momento se descarta el robo como móvil del ataque.



En el lugar se encontraros restos de latas de aluminio, además de pedazos de papel regados en el piso e indicios de pólvora, por lo que no se descarta que el atentado fuera provocado por un grupo de los autodenominados “anarquistas”.



El material encontrado en este lugar, es muy similar al que se uso en días pasados cuando también se colocaron aparatos explosivos en las oficinas de Inmujeres DF, por lo que no se descarta la posibilidad de que sea el mismo grupo que este ocasionando los desmanes.



En esta ocasión, la magnitud de la explosión provocó destrozos en las puertas de cristal y parte del techo dañado, al momento de dar aviso a las autoridades, acudió una cuadrilla especial Antibombas de la Secretaria de Seguridad Pública para descartar la presencia de más aparatos en la oficina federal y en la zona aledaña.



Estas oficinas cuentan con cámaras de seguridad y se espera que con las imágenes obtenidas, se pueda observar detalladamente el rostro de los agresores y de esta manera hacer un comparativo y determinar si pertenecen al mismo grupo que en días pasados ataco las oficinas de Inmujeres, al tiempo que ya se investigan en los expedientes de grupos Anarquistas para encontrar quien tiene el perfil y la capacidad para fabricar y colocar estos explosivos en oficinas gubernamentales.



De igual manera, se dio a conocer que a raíz de los dos atentados, se ordenó la vigilancia y protección de oficinas federales y del Gobierno Capitalino para evitar más atentados, incluso –según una fuente allegada a la investigación- exhortaron redoblar la vigilancia en las gasolinerías, pues se cree, puedan ser el blanco del siguiente atentado.