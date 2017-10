PRI no se dejará chantajear por caso Fepade: Gamboa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón afirmó que no se dejarán chantajear y amenazar por la oposición que condicionó la aprobación de la Ley de Ingresos para que en votación abierto se procese sí objetan o no la destitución del ex titular de la Fepade, Santiago Nieto.



En conferencia de prensa, acompañado por los senadores del PRI y del PVEM, Gamboa Patrón advirtió que la Ley de Ingresos no está sujeta a una negociación y “no nos vamos a dejar chantajear por nadie en el Senado”.



Ante la parálisis legislativa del Senado, Gambo Patrón pidió a la oposición que los deje trabajar porque la Ley de Ingresos, por lo que de lo contrario le harán daño a México.



“Tienen la Ley de Ingresos secuestrada, no se vayan a equivocar, van a quedar mal con todos los gobernadores de la República, porque esa ley aprueba la cantidad de ingresos que va a tener el gobierno y ahí están la reconstrucción, y hay nueve estados afectados, si quieren lastimar a esa gente… que se atrevan, ponen un riesgo que no han medido”.



Dijo que el PRI-PVEM no cambiará su posición para que el ex titular de la Fepade y el encargado de despacho de la PGR, acudan al pleno a exponer sus argumentos, sean cuestionados por los senadores y se tome una decisión en voto secreto.