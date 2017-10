Con amparo, busca Lozoya acceder a investigación por Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, solicitó a un juez federal ordenar que se le permita el acceso a la investigación de las supuestas irregularidades en los contratos celebrados con la constructora brasileña Odebrecht.



Mediante un juicio de amparo, Lozoya Austin acusó que la Procuraduría General de la República le ha negado el acceso a la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/117/2017.



La indagatoria se refiere a los supuestos sobornos realizados a diversos funcionarios de PEMEX entre 2010 y 2014 para que las empresas Odebrecht y su filial Braskem, S. A., consiguieran contratos con la petrolera.



El juez Primero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México registró la demanda con el número de expediente 909/2017 en el que concedió la suspensión provisional contra la negativa de la PGR a que los abogados de Lozoya conozcan el contenido de la carpeta de investigación.



Sin embargo, esto no significa que en automático tengan acceso a la misma sino que la Procuraduría deberá informar al juez y justificar por qué desde el 16 de octubre pasado no le ha permitido ver la carpeta.