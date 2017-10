Por falta de cuórum, posponen sesión en Senado sobre Fepade

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Con la asistencia de sólo 45 senadores y una hora de retraso, la

sesión para discutir la permanencia de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fepade se dio por concluida este miércoles por falta de cuórum.



El presidente del Senado, Ernesto Cordero, canceló la sesión de este miércoles, en la que se preveía discutir sobre el método para definir si objetan o no la restitución del ex titular de la Fepade, Santiago Nieto.



Cordero Arroyo llamó a los legisladores a la reflexión, pues dijo, es de mayor importancia procesar el tema de Santiago Nieto, así como aprobar la Ley de Ingresos 2018, que es vital para el país.



El PRI-PVEM mantienen su posición de citar a Nieto Castillo y al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para que después de escuchar sus argumentos se determine si objetan o no la destitución con voto secreto.



La sesión se programó para el día de mañana, jueves 26 de octubre a las 11:00 horas.



Por su parte, el bloque PAN, PT y PRD amagaron con volver a tomar la tribuna si no se cambia el método por votación abierta en el tablero para que se conozca el sentido del sufragio de cada legislador.



Este día, con la mayoría del PRI y el PVEM, la Junta de Coordinación Política procesaría ante el pleno del Senado la solicitud para objetar la destitución del titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, con una votación secreta.



Por su parte, Nieto Castillo, señaló que aunque corresponde a los senadores decidir sí es por un voto abierto o secreto como se debe objetar su destitución, él está a favor de que sea por voto abierto.