Días antes de su asesinato, Jazmín se quejó de machismo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El video que exhibe la forma en que dos hombres someten a Jazmín y después la matan, infundió temor entre los habitantes del municipio de Mazatecochco, Tlaxcala, porque no hay antecedentes en ese lugar de un crimen similar.El miedo también está en la familia de la víctima, porque el sábado pasado, cuando se desarrolló el juicio oral para imputar el delito de homicidio a Óscar “N” y Miguel “N”, subalternos de Jazmín en una tienda de telas, ingresaron unos sujetos a la sala, presuntamente familiares de los detenidos, y divulgaron la versión de que la familia de Jazmín tenía la culpa de que sus hijos y hermanos estuvieran en la cárcel.Por esa razón, familiares de Jazmín pidieron a las autoridades precisión en el proceso contra los imputados y exhibir todos los elementos de prueba para despejar cualquier duda sobre su culpabilidad.Para los vecinos de la calle Victoria, segunda sección, donde vivió Jazmín, resultan inverosímiles los argumentos de Óscar “N” y Miguel “N”, esgrimidos ante el juez, para privar de la vida a su jefa de 19 años. Miguel “N” dijo que mató a Jazmín porque “me tenía hasta la madre”, mientras que Óscar “N” argumentó problemas económicos.Francisco Javier Romagnolli Luna, esposo de Jazmín, afirmó que Óscar debía a su cónyuge 21 mil pesos de una tanda y otros 10 mil pesos que le prestó para apadrinar una fiesta de 15 años.Pero el video tomado por las cámaras internas del negocio de telas evidencia una extrema violencia de Óscar y Miguel ejercida contra Jazmín, su jefa en la tienda Hers Textil. Las cámaras captaron el momento en que los hombres someten a la joven en uno de los pasillos de la empresa.Los imputados del delito de homicidio declararon que desde una semana antes planearon matar a su jefa, y la tarde del 16 de octubre encontraron las condiciones porque no había clientes en la tienda. El cuerpo de Jazmín fue encontrado la madrugada del viernes en La Malinche.El esposo de Jazmín comentó que días antes del homicidio ella le compartió su preocupación por laborar en un ambiente donde era sometida a una constante violencia de género por el machismo de sus compañeros de trabajo.Ascenso natural. Quienes conocieron a Jazmín la describen como una mujer que en vida fue noble, solidaria y querida por la gente, además de inteligente y persistente en su trabajo.Con su capacidad desplazó del cargo a Óscar; a Miguel, dicen en la empresa, Jazmín le llamaba la atención porque no era ordenado como encargado de la bodega.“Nos conocimos porque también yo trabajo en una empresa de telas y luego de un noviazgo decidimos vivir juntos desde hace cinco meses. Mi esposa y yo teníamos muchos planes y por eso entró a esa tanda organizada por Óscar, pero nunca imaginé que pasaría esto”, afirmó su esposo Francisco Javier.