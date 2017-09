Aumentan a 326 los fallecidos por el sismo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Autoridades de Protección Civil ajustaron la cifra de decesos a 326, luego del sismo magnitud 7.1 del martes 19 de septiembre: 187 en CDMX, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en Edomex, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca.El coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Felipe Puente, dijo que se trata de cifras preliminares y que éstas continúan en constante modificación, puesto que la labor de rescate y remoción de escombros continúa.A punto de cumplirse una semana del terremoto de 7,1 grados que sacudió el centro del país, la normalidad está lejos de llegar a las zonas más afectadas de Ciudad de México.Miles de personas no pueden volver a sus casas y cientos de niños no tienen escuela porque se están revisando todos los centros para garantizar que son seguros.Siete de ellos están entre las construcciones que podrían derrumbarse, según el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.El secretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo el lunes por la tarde que de las 9 mil escuelas de la ciudad 676 ya cuentan con un dictamen de seguridad estructural y podrían operar el martes pero de éstas no lo harán las ubicadas en las seis delegaciones más afectadas para no entorpecer los trabajos de rescate, desescombro o reparación que se llevan a cabo.Vecinos nerviosos continuaban el lunes llamando a los teléfonos de emergencias al ver grietas nuevas o que se agrandaban en sus casas u oficinas.El alcade cifró en 360 los edificios en “nivel rojo” que tendrían que ser demolidos o sometidos a obras estructurales.Otros mil 136 eran reparables y 8 mil 30 de las construcciones revisadas dañadas eran habitables.El miedo, sin embargo, supera estas explicaciones.En varios puntos de la ciudad, algunos trabajadores se agolpaban fuera de sus lugares de trabajo. Temían que se les cayera sobre sus cabezas.