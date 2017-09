Por liberales en la fe pasan los desastres: "El Bronco"

(GH)

Para ”El Bronco” la tragedia en #CDMX fue nuestra culpa, por ser pecadores que aprobamos leyes que ofenden a Dios. pic.twitter.com/b43wraTddN — Agente Truffaut (@AgenteTruffaut) 26 de septiembre de 2017

Jaime Rodríguez “El Bronco” declaró que los desastres naturales ocurren debido a que hemos sido muy liberales en cuanto a la fe en Dios.“Todos estamos viviendo esto de los desastres naturales contra los que no tenemos defensa, evidentemente porque no hemos sido corresponsables con la naturaleza y hemos sido demasiado liberales en el tema de la fe. […] Creo que hay esas conexiones, ¿no?, de quién nos creó y creó la naturaleza para convivir”.“Hace unos días me criticaron, y me van a seguir criticando porque dije que cuando los gobernantes dejan de hablar de Dios se retiran del pueblo”.Rodríguez hizo hincapié en que los gobernantes deben expresar su fe al hablar con la población.“Los gobernantes tenemos que hablar también de nuestra fe, no es ir contra la laicicidad del Gobierno. […] Yo no soy religioso, pero creo en Dios, y creo que nos hace falta a muchos de nosotros eso para equilibrar las decisiones de una sociedad”.Su mensaje ha sido muy criticado en redes sociales, ya que, consideran, su argumento está fuera de contexto.