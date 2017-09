Hermetismo impera en tercera ronda de negociación del Tlcan en Canadá

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Pasadas las ocho de la mañana hasta después de las nueve de la noche, las jornadas de trabajo en la tercera ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) se extienden en medio del hermetismo.



Los equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá, así como los empresarios, asesores y medios de comunicación, están reunidos en el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores canadiense, a un par de kilómetros del centro de Ottawa, donde la pasarela de participantes se prolonga hasta entrada la noche.



La tercera ronda de negociación del Tlcan se realiza del 23 al 27 de septiembre de este año en Canadá, la primera fue en Washington, D.C., y la segunda en la Ciudad de México.



El sábado, el primer día de la ronda, los trabajos iniciaron a primera hora, pero fue hasta el domingo cuando aparecieron personajes reconocidos como Herminio Blanco, quien lideró en el pasado las negociaciones del naciente Tlcan y fungió como secretario de Comercio y Fomento Industrial de México.



En una reunión del Cuarto de Junto realizada el domingo 24 de septiembre, Blanco estuvo acompañado de Kenneth Smith, jefe del equipo negociador mexicano; Francisco de Rosenweig, ex subsecretario de Comercio Exterior, y Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, entre otros personajes.



Blanco y Rosenweig rechazaron hacer comentarios a la prensa, pero De la Vega y Smith hablaron sobre supuestos avances en la negociación. En la reunión del Cuarto de Junto también estuvieron representantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), como Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales del organismo, así como directivos de empresas automotrices como Mercedes Benz, Kenworth y Navistar.



"Estamos más unidos que nunca", soltaron los directivos de la industria automotriz ante el cuestionamiento sobre una posible división en el tema de reglas de origen dentro la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).



Este lunes Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), llegó a la sede de la tercera ronda del Tlcan, sin dar comentarios sobre el avance del equipo mexicano.



Declaraciones. Los jefes de los equipos negociadores de Estados Unidos y Canadá, John Melle y Steve Verheul, respectivamente, han dado declaraciones sobre el avance de la negociación, pero mantienen en secrecía las propuestas y detalles de real importancia.



"Nosotros estamos trabajando muy fuerte, no veo un problema. Somos muy ambiciosos, mi jefe me ha dicho que trabaje rápido", comentó Melle este lunes a los medios.



Las negociaciones fueron matizadas durante la tarde de este lunes por Justin Tradeu, primer ministro canadiense, y Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores, quienes confirmaron que Estados Unidos no ha mostrado propuestas específicas en temas álgidos como reglas de origen.



"En las negociaciones que se están realizando hoy hay temas difíciles que todavía no se están tocando, y Estados Unidos no se ve muy ansioso para hablar sobre estos temas", declaró Tradeu.

Jerry Dias, presidente del sindicato canadiense Unifor, aseveró que las negociaciones están demasiado lentas y no hay progreso, a pesar de las declaraciones de los funcionarios de los tres países.



De acuerdo con la agenda de la tercera ronda obtenida por El universal, desde este lunes y hasta el miércoles se discuten temas de trascendencia como reglas de origen, solución de controversias y el tema laboral, entre otros. Los avances parecen magros. La tercera ronda se dirige a un escenario poco alentador y de mínimo avance.