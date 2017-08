Recomienda Segob extremar precauciones ante fuerza de "Harvey"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, informan a las autoridades de Protección Civil de las entidades federativas, que el huracán "Harvey" se intensificó ya a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson lo que generará tormentas intensas en el norte de Tamaulipas, tormentas muy fuertes en Coahuila y Nuevo León.



A las 19:00 horas, tiempo del centro de México, Harvey se localizó aproximadamente a 225 kilómetros (km) al nor-noreste de Matamoros, Tamaulipas, y a 55 km al este de Corpus Christi, muy cerca de las costas de Texas, Estados Unidos de América. Presentó vientos máximos sostenidos de 215 km/h, rachas de 270 km/h y se desplaza al noroeste a 13 km/h.



El pronóstico hasta el momento, es que "Harvey" toque tierra en la costa central de Texas en las últimas horas de este viernes 25 de agosto y la madrugada del sábado 26 de agosto.



Se prevé que las bandas nubosas desprendidas de "Harvey" continuarán afectando al noreste de México con condiciones severas de lluvias, tormentas y posibilidad de tornados. Dichos efectos disminuirán gradualmente durante el fin de semana, conforme el Huracán pierda intensidad en Texas, Estados Unidos de América.



Por lo anterior, este 25 de agosto, sesionó de manera preventiva el Subgrupo Técnico de Meteorología del Grupo Interinstitucional de Ciclones Tropicales, del cual se desprende el siguiente pronóstico colegiado:



Pronóstico de lluvias máximas acumuladas en las próximas 24 horas:

Tormentas muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en el norte de Tamaulipas y tormentas fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en el centro de Tamaulipas, oriente de Coahuila, y centro y norte de Nuevo León.



Pronóstico de oleaje: De 3.5 a 5.0 m en la costa norte y centro de Tamaulipas. Pronóstico de vientos: Vientos sostenidos de 30 a 50 km/h con rachas de 80 km/h con posibles torbellinos o tornados en Tamaulipas y Nuevo León y vientos sostenidos de 20 a 40 km/h con rachas de 60 km/h con posibles torbellinos o tornados en Coahuila.



Esta Coordinación Nacional de Protección da seguimiento al comportamiento de los sistemas, por lo cual emite las siguientes recomendaciones:



Extremar precauciones por tormentas fuertes con puntuales intensas hasta de 150 mm, granizadas y tormentas eléctricas, en las entidades indicadas.



Precaución por vientos fuertes con rachas de hasta 80 km/h, poniendo especial atención a construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones en espectaculares y tendido eléctrico.



A la población que realice el cruce fronterizo entre México y Estados Unidos, extremar precauciones ante posibles inundaciones, cortes carreteros, presencia de lluvias y vientos fuertes en el territorio norteamericano, especialmente en la colindancia con el estado de Texas, EU.



Extremar precauciones ante posibles deslaves o derrumbes en zonas serranas.



Extremar precauciones ante inundaciones, crecientes en ríos de respuesta rápida.



Observar el nivel en los ríos de respuesta lenta y las presas de la región.



Si hay lluvia intensa y/o fuerte viento, y las autoridades te solicitan acudir a un refugio temporal dirígete en compañía de tu familia.



Extremar precauciones al transitar por carreteras, brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre.



Si hay riesgo de un deslave o rodamiento de piedras, desalojar inmediatamente la zona.



No transitar por zonas inundadas, ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica, no se acercarse a postes o cables de electricidad.



No intentar cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas, por posible arrastre por el agua.



Informarse únicamente a través de cuentas oficiales.



Dar especial atención a personas enfermas y de la tercera edad, niños y personas en situación de calle; permanecer atento a las indicaciones de Protección Civil.



Extremar precauciones al tránsito vehicular, antes de salir a carretera verificar el funcionamiento electromecánico y limpiaparabrisas.



A los medios de comunicación, así como a las áreas de comunicación social de los tres órdenes de gobierno, mantener e incrementar el flujo de información oficial a la población sobre la evolución de este fenómeno y las acciones preventivas.



La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene permanente comunicación con las autoridades de protección civil de las entidades federativas, para la coordinación de las posibles medidas de seguridad que se consideren pertinentes ejecutar para disminuir los efectos adversos de la población.