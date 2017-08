"Cancha pareja" es para sancionar a tramposos: INE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, salió en defensa de los lineamientos que emitió este organismo llamados “cancha pareja” y aseguró que son para garantizar la equidad en la contienda, no inhiben la libertad de expresión, ni tampoco exceden las atribuciones del máximo órgano electoral.



Al impartir la conferencia magistral "Fiscalización y cancha pareja para la propaganda política. Contribuciones del INE de cara al 2018", Córdova Vianello explicó que dichos lineamientos no van dirigidos a ningún actor, partido o funcionario público específico, “están dirigidos y diseñados para inhibir, evidenciar y sancionar a los tramposos de la equidad electoral”.



Las reglas de chancha pareja han sido objeto de una intensa polémica –mencionó- hay actores que han señalado que el INE “lejos de generar condiciones de equidad, genera desequilibrios incluso para algunos candidatos independientes”.



Lorenzo Córdova explicó que esto no es así, al contrario, se trata de que quienes aspiren a un cargo de elección popular por la vía partidista, no puedan aprovechar las prerrogativas de sus partidos en materia de radio y televisión o recursos para posicionarse indebidamente.



“Si bien es cierto que un aspirante a una candidatura independiente no puede gastar dinero para promocionar su imagen, tampoco lo pueden hacer los militantes o dirigentes de los propios partidos políticos, o peor aún los funcionarios usando recursos públicos”, reiteró.



Cabe recordar que los lineamientos del INE de “cancha pareja” han recibido 334 impugnaciones y dijo que éstas tendrán que ser resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Explicó que no se acota la libertad de expresión, no se pretende regular las redes sociales ni se prohíbe la participación de los actores en medios de comunicación. “Lo que se está regulando o prohibiendo es ejercer recursos (dinero) público o privado para la promoción individualizada de cara al arranque de las precampañas, previsto en la ley”.



“Se puede actuar en una cuenta de Twitter o de Facebook, o publicar videos en Youtube, lo que no se puede es pagar para que Facebook o Twitter potencien ese mensaje, y se trata de impedir que el dinero no se constituya en un elemento distorsionador de la equidad”, añadió.



Asimismo, refirió que regular el uso del dinero para un posicionamiento indebido no es un acto excesivo por parte de la autoridad electoral. “Si bien habría sido conveniente que el Poder Legislativo regulara esta prohibición; ante la omisión legislativa, la autoridad electoral, en el ejercicio de su potestad reglamentaria, que es una potestad constitucional, tuvo que reglamentar las prohibiciones de la promoción personalizada”.



Enfatizó que el gran problema de las democracias es el uso del dinero. “El dinero cada vez más está convirtiéndose en el gran problema de las democracias consolidadas o en desarrollo. Es el eje fundamental de distorsión de la equidad de la contienda”, dijo.



Por ello, añadió, la autoridad electoral trabaja para robustecer cada vez más sus mecanismos y tecnologías en materia de fiscalización de cara a la elección de 2018. “Hoy la fiscalización, aunque tiene algunos desafíos por resolver, es más robusta que hace algunos años y seguramente constituirá uno de los elementos de disputa y discusión en el próximo proceso electoral que dará inicio el 8 de septiembre”.



Por ello, anunció que en las próximas semanas el INE emitirá normas que complementarán los lineamientos de equidad, como la prohibición de otorgar tarjetas o beneficios de programas sociales a cambio de algún resultado electoral, así como el uso de programas sociales con fines electorales.