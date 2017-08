"Asia está al acecho mientras se renegocia el Tlcan"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) podrían perder la oportunidad de modernizar el acuerdo vigente y mejorar la competitividad de la región ante países asiáticos, advirtió el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), José Luis de la Cruz.



Lo anterior, incluso cuando no se mueva ni una coma del texto, puesto que hace falta incluir una visión productiva más tecnológica e innovadora, y de lo contrario seguirán ganando terreno China y otras naciones de Asia.



Mientras en la renegociación del Tlcan se observa falta de visión del mandatario estadounidense, los chinos mantienen una estrategia de conformar bloques comerciales y ganan terreno al ser más competitivos, consideró.



"EU pareciera no darse cuenta de que China, Malasia, Vietnam e Indonesia tienen mejores resultados que los de América del Norte, y ello es fruto de la política industrial que se aplica en Asia, sobre todo en las manufacturas e innovación, y siguen pensando en esquemas comerciales", declaró De la Cruz, quien organizó un seminario sobre el tema en el Colegio de México.



Aunque así quedara el Tlcan, la competitividad de los tres países socios no puede competir contra los asiáticos, quienes incrementan su participación en el mundo como los exportadores de manufacturas, mientras que América del Norte pierde espacios.



Lo que se requiere es un tratado que incorpore una nueva visión productiva, tecnológica y de innovación sobre todo en la parte manufacturera, dijo. Si cualquier cambio no contempla una plataforma industrializada, no servirá la modernización para competir contra otros países, insistió.



"China es principal exportador del mundo". "El principal exportador del mundo es China, y si consideramos las patentes de las 50 primeras empresas o institutos de investigación, solamente cinco no son asiáticas. Las otras 45 de las 50 son de Japón, China, Taiwán o Corea del Sur, o de otros países asiáticos", expuso en entrevista.



Además, China tiene un plan de expansión comercial, a través de su bloque conocido como la ruta de la seda, lo que va en sentido contrario a lo que busca Estados Unidos.



A pesar de lo anterior, lo que se ve ahora es que la administración estadounidense "no tiene en el radar" una modernización que haga más competitiva a la región".



"Gobierno del magnate amaga a socios". Debería de tenerse claro que el futuro de la región es fortalecer sus cadenas productivas, pero el gobierno de EU "está apelando a amagar como puede a los socios del Tlcan ", señaló el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.



Además, no se cuenta con una propuesta de modernización industrial de la región.



Para de la Cruz, "después de 23 años parece que el camino para negociar es reconocer lo que está bien, lo que hace falta, pero eso no está presente en la negociación". Al contrario, lo que es público del discurso de la renegociación es que Estados Unidos presiona a México por el déficit comercial, y difunde la visión de que se necesita tener más empleo.