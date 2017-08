Seguirá cerrado Paso Exprés: SCT

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El delegado de la SCT en Morelos, Héctor Castañeda Molina, aclaró que aunque se rellenó el hueco del socavón que se formó en el kilómetro 93.8 del tramo México-Cuernavaca, el tránsito vehicular no se reanudará en ese punto.



Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) taparon la noche del miércoles la oquedad en el kilómetro 93.8 del tramo México-Cuernavaca.



El agujero fue cubierto con tierra y material de relleno con el propósito de que la maquinaria pueda tener mayor capacidad de movimiento y así avanzar con el piloteo del viaducto, aseguró Castañeda Molina.



El pasado 12 de julio se creó la oquedad en los carriles de sur a norte del Paso Exprés y cobró la vida de dos hombres. Dos días después, el hoyo fue protegido con una carpa y una cerca de madera; sin embargo, este kieves fue retirada la lona y sólo se observa a trabajadores limpiando con máquinas pesadas.



Cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes divulgó que la solución sería un viaducto de 48 metros de longitud por 15 de alto, sostuvo que su terminación estaría en 10 semanas. Castañeda Molina, señaló que la obra lleva un avance de entre 15% y 18% debido a que las labores de construcción se realizan de las 08:00 a las 18:00 horas, a petición de los vecinos (por el ruido que causa la maquinaria), por consiguiente —dijo el funcionario—, el tiempo de entrega tendrá que reajustarse y, que cuando hayan definido el tiempo que tardarán de más lo darán a conocer.



Explicó que para la colocación de pilotes no se resquebrajará la carretera, sino que los introducirán con maquinaria especializada, y una vez que estén colocados comenzarán a abrir el piso para instalar los cabezales que soportan las trabes y las losas del puente.



A su vez, Fernando Manrique Rivas, director de Protección Civil de Cuernavaca, indicó que recorrió la zona colapsada del Paso Exprés en compañía de personal de Obras Públicas municipal, Protección Civil estatal y la delegación de la SCT con el propósito de atestiguar el avance de los trabajos.



Detalló que verificaron los niveles de la barranca Santo Cristo, con el fin de prevenir otra inundación en las casas del andador Mitre, ubicado a un costado de los carriles de Norte a Sur, e hicieron pruebas de carga para los vehículos pesados, con el propósito de ver si pueden circular de nuevo por la autopista.



De acuerdo con el peritaje del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos (Cicem), el agujero se originó a causa de que la tubería que atraviesa el Paso Exprés y conduce el agua de la barranca Santo Cristo colapsó por el peso de la construcción de la carretera y la colocación de dos muros de contención, situaciones que crearon un tapón de basura y concreto, que fue inyectado para que los paredones no se cayeran.