Menor muerde a su violador y escapa en Saltillo

SALTILLO, Coahuila(SUN)

Un sujeto de 31 años de edad, identificado como Gaspar, trató de violar a una menor de edad, pero ella le mordió el pene y logró escapar.



Aunque el individuo soportó el dolor al menos 16 horas, llegó un momento que ya no aguantó más y acudió a la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde le dijo a un doctor: “Me mordió un perro”.



Estaba desesperado y a gritos exigió que lo curaran, pero como agredió a médicos y enfermeras y no lo podían controlar, hablaron a la policía, a quienes también “se les puso al brinco” por lo que lo arrestaron y lo llevaron a la cárcel municipal, donde se encuentra recluido.



Fue así como las autoridades supieron que era el que andaban buscando, pues el Ministerio Público (MP) de la Procuraduría de los Niños Niñas y la Familia (Pronnif), lo había boletinado a todas las clínicas y hospitales públicos y privados de Saltillo.



Los hechos del intento de violación ocurrieron el martes a las 8:00 horas, aproximadamente, cuando la joven de 17 años de edad iba caminando con rumbo a la preparatoria donde estudia. De repente le salió al paso el sujeto y se la llevó a la fuerza a una casa abandonada donde trató de abusar de ella.



Ahí le hizo tocamientos obscenos y la quiso obligar a practicarle sexo oral, momento que ella aprovechó y le mordió el pene. El sujeto se enojó porque lo dejó todo adolorido y la golpeó, principalmente en la cabeza.



Afortunadamente, la joven lo empujó, se zafó, logró escapar y regresó a su casa, donde contó a sus padres lo que le había pasado y a las 10:00 horas acudieron a presentar la denuncia ante el Ministerio Público de la Pronnif, donde se asentó la demanda en contra del agresor por el delito de Abuso Sexual Impropio, ya que la víctima es una menor de edad.



De acuerdo a las primeras investigaciones, se conoció que Gaspar vestía un uniforme de una empresa que está ubicada en el Bulevar Isidro López Zertuche y que es originario de Monclova.



Hasta este momento no se sabe si andaba borracho o drogado cuando atacó a la estudiante.



De acuerdo a lo que establece el Código Penal del Estado, el abusador podría ir a dar a prisión con una penalidad de 2 a 6 años y lo que le resulte, mientras que la afectada recibirá tratamiento sicológico.