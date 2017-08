Yael, niño que perdió la mano, se recupera con ayuda de sicólogos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para visitar a Yael, el niño de cinco años que perdió la mano tras quedar prensada en una escalera eléctrica de la estación Tacubaya de la línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, hay que pasar al menos tres filtros de seguridad en el hospital donde está internado desde el pasado fin de semana.



El niño se recupera en el Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas, su mano permanece vendada y desde que llegó los médicos le suministran antibióticos para prevenir infecciones. Se mantiene estable de salud, pero su estado emocional no, indicó Marco Antonio Torres Barrón, jefe de Pediatría.



“He platicado con él pero está muy irritable, está muy sensible. Se justifica porque es reciente el trauma; aún no asimila que perdió su mano porque tiene cubierto el muñón. Entonces en siquiatría le van explicando y haciendo que asimile esto”, explicó.



Detalló que es normal que su estado sea irritable, ya que el shock de lo que le pasó el sábado cuando regresaba de visitar el zoológico de Chapultepec con sus padres no se supera en poco tiempo. Por eso el hospital ofreció brindarle ayuda sicológica y tanatológica para acompañarlo en el proceso.



Este apoyo, tanto médico como sicológico, se le brindará el tiempo que necesite, dijo Torres, por medio de consultas externas, en una clínica cercana a su casa. Por lo pronto, Yael podría ser dado de alta la próxima semana.



Los padres del pequeño están al pendiente, aunque sólo uno de los dos puede entrar a visitarlo. No han dejado de acudir al hospital desde el día en que sus dedos se atoraron en una de las escaleras en el transbordo de Tacubaya.



El día del accidente el niño fue trasladado al hospital Lomas Verdes, donde los médicos les explicaron a sus padres que no era posible reconstruir el tejido. Pero tuvo que ser enviado al Hospital Magdalena de las Salinas para continuar su recuperación y vigilar que se le cicatrice el muñón derecho.



Los cirujanos a cargo del caso aseguran que si se tienen los cuidados suficientes del muñón, podría ser que en un futuro Yael pueda usar una prótesis; sin embargo, primero tendrá que cicatrizar su extremidad.



STC, al pendiente de evolución.



Jorge Gaviño Ambriz, titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, informó que hay una doctora por parte del STC que se hace cargo de estar en contacto con los padres y que habrá una constante supervisión en la recuperación de Yael.



“Este caso es muy lamentable, nos consternó a todos los del sistema, fue un descuido, pero seguimos al pendiente de su evolución, no lo vamos a dejar solo ni a sus padres, vamos a coadyuvar con su rehabilitación”, explicó el funcionario.



Destacó que se registran de dos a tres incidentes diarios, como caídas o accidentes como el que ocurrió con Yael, principalmente por descuidos. Gaviño Ambriz refirió que los incidentes que van en aumento en el Metro son los suicidios: En lo que va del año se han registrado 23 casos y se ha logrado rescatar a 60 personas con el programa Salvando Vidas.



El director del Metro dijo que hay un seguro para accidentes que cubre todo lo que pasa en el Sistema de Transporte Colectivo, incluyendo este tipo de incidentes.



Esta semana se entrevistó a Bocet Rodríguez, padre del menor, quien relató que Yael visitó el zoológico de Chapultepec, de donde salió acompañado de sus padres rumbo al Metro. Al llegar a la estación de trasbordo de Tacubaya de la Línea 7 descendieron por las esclareas eléctricas. Cuando el niño se agachó por algo que se cayó sus dedos quedaron atrapados entre los escalones.



Los médicos señalaron que el pequeño sufrió amputación traumática, por lo que los especialistas no pudieron hacer nada para que recuperara su mano, toda vez que el corte terminó con la posibilidad de reconstruir y unir los tendones de su mano.