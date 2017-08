Preocupa que EU use alertas para presionar el Tlcan: De la Madrid

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con la reciente actualización a la alerta de seguridad de viaje a México, no se debe descartar que Estados Unidos busque presionar al país en las próximas rondas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), reconoce el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero.



El martes pasado, el Departamento de Estado de la Unión Americana actualizó una alerta a sus ciudadanos sobre los viajes y condiciones de seguridad en Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz.



En entrevista, el funcionario expresa su preocupación por la alerta emitida, debido a la importancia de los estadounidenses para el turismo en México, los cuales representan casi 60% de los viajeros internacionales que ingresan al País por avión.



Opina que sería lamentable que Estados Unidos utilice estas alertas para presionar a México ahora que están en marcha las rondas de renegociación del Tlcan.



“Hay datos reales que justifican los motivos de preocupación por la inseguridad, pero en la política también se vale de todo”, dice.



El secretario de Turismo asegura que se están atendiendo los problemas de inseguridad en los destinos del país, mientras que las alertas de Estados Unidos deben servir como acicate para mejorar.



“Los mexicanos no nos podemos dar el lujo de que el turismo, uno de los sectores más dinámicos de la economía, se vaya a desacelerar”, comenta el responsable de la política turística del País.



Además, explica que la inseguridad es uno de los problemas que más incide en el turismo, por lo que desde hace meses se trabaja con la Secretaría de Gobernación (Segob) para tratar de generar un modelo de seguridad para los destinos.



Para garantizar la seguridad del turista se requiere una buena coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, además de reforzar el programa sobre la prevención del delito, explica.



Hay que fortalecer las instituciones, capacitar a los policías y mejorar sus equipos, así como ofrecer vivienda digna a las familias, seguros de vida y becas para los jóvenes.



De la Madrid Cordero menciona que en algunos estados, como Baja California Sur, el gobierno legisló mayores impuestos a los hoteleros, lo que va a permitir financiar la promoción de los destinos y las necesidades de seguridad.



Entre más pareja y amplia sea la base gravable, siempre será mejor, afirma, de modo que los hoteleros están pidiendo mayores impuestos a restauranteros y otros prestadores de servicios, incluso se habla de la posibilidad de cobrar un derecho a los extranjeros que llegan a México por crucero.



Dependencia de Estados Unidos



México fue el octavo país más visitado del mundo el año pasado, su mejor posición desde que elabora el ranking la Organización Mundial de Turismo (OMT).



El secretario reiteró que México puede alcanzar el séptimo lugar en los próximos dos años si el turismo mantiene su crecimiento, lo que significaría superar a Alemania.



Destacó que el turismo en el País se aceleró recientemente por la conectividad aérea internacional.



La mayoría de los extranjeros que entraron al país provinieron de Estados Unidos, lo que hace más susceptible a México de las políticas que puede aplicar el gobierno de Donald Trump.



“Deberíamos ponernos como meta en el corto plazo que los estadounidenses no representen más de 50% [de los extranjeros que visitan México], debido a que no conviene ser tan dependientes de un país, lo que espero suceda en un tiempo no muy lejano”, dice De la Madrid.



Añade que México necesita que lleguen viajeros de otras naciones a mayor velocidad que los estadounidenses, lo cual está sucediendo.



La cantidad de estadounidenses que entró al País por avión aumentó 11.9% durante el primer semestre de este año con relación al mismo periodo de 2016.



En cambio, el número de argentinos se aceleró 22.4%; de brasileños 25.5%, y de chilenos 25.1%, según información de la Unidad de Política Migratoria de la Segob.



El funcionario federal comenta que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a jugar un papel fundamental para atraer nuevas rutas aéreas y así poder diversificar más los mercados turísticos.



Actualmente hay varias aerolíneas que no abren nuevos vuelos a la capital del país por falta de slots con horarios convenientes, afirma: “El nuevo aeropuerto nos dará un jalón fuertísimo, porque otra vez será muy atractivo traer más aerolíneas”.



Distribución de ingresos



De la Madrid menciona que se deben distribuir mejor los beneficios del turismo en la población, dado que los altos niveles de desigualdad son insostenibles, de tal manera que se están aplicando medidas concretas como el programa Conéctate al Turismo y la apertura de créditos del Infonavit a personal del sector.



“Desde hace años venimos cargando con un crecimiento económico desigual en México, porque es clarísimo que los estados vinculados al mundo, por ejemplo, mediante las exportaciones o el turismo, son aquellos que están creciendo más”, dice.



En cambio, los estados con economías aisladas, donde no hay manufacturas ni grandes industrias, son los más rezagados.



El titular de la Sectur explica que el turismo es un sector que se transforma rápidamente en empleos y bienestar, de ahí la importancia de cuidarlo y seguirlo apoyando.



Tendencias



Sobre la llamada turismofobia, un fenómeno que consiste en el rechazo al turismo masivo debido a que los locales se sienten invadidos, el secretario asegura que México todavía está muy lejos de esa situación, pero es importante tomarla en cuenta.



La turismofobia apareció en algunos destinos del mundo, como Barcelona y Venecia, la cual se ha extendido a otros destinos de Europa debido a que el turismo ha causado problemas en la vida cotidiana de los ciudadanos.



“Yo espero que en México todavía tengamos turismofilia; es decir, amor por el turismo, porque al final del día este sector brinda bienestar”, dice De la Madrid Cordero.