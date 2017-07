Graco y "Cuau" se unen contra SCT por socavón

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gobierno de la entidad y el municipio de Cuernavaca exigieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) asuma su responsabilidad en la remediación de la barranca Monte Cristo, por cuyo cauce atraviesa el tubo de drenaje colapsado y, presuntamente, causante del socavón en el Paso Exprés.



Por primera vez el gobierno de Graco Ramírez y la administración municipal que dirige Cuauhtémoc Blanco constituyeron un frente común, a través de sus sistemas de agua, para afrontar a la SCT en el tema del hundimiento del Paso Exprés en el kilómetro 93.8, en el cual murieron dos personas.



La suma de voces surgió luego de que el viernes pasado la SCT comunicó que la barranca, cuya tubería subterránea se colapsó y provocó el socavón, es responsabilidad de las autoridades locales.



“El cauce es una cañada que se encuentra en zona urbana, bajo la responsabilidad de las autoridades locales”, citó la SCT en un comunicado, cuyo texto fue interpretado por el secretario de la Comisión Estatal de Agua (Ceagua), Juan Carlos Valencia Vargas, y el director de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), José Pérez Torres, como un acto de omisión de la dependencia federal. “¿La cañada y la tubería son responsabilidad de las autoridades locales?”, se les cuestionó.



“Para nada. Los ríos y las barrancas son cuerpos receptores de propiedad nacional. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) es la autoridad en la materia y hasta ahora no hemos visto que se pronuncie al respecto”, respondió Valencia Vargas.



Agregó que el gobierno estatal mantiene su exigencia hacia la SCT para que realice la remediación de la obra con certidumbre para los habitantes de esa zona de Cuernavaca.



El director general del Sapac, José Pérez, expuso que “la limpieza del tubo para dar salida al cauce corresponde a la delegación de la Comisión Nacional del Agua [Conagua] y el Sapac sólo trabaja en las líneas de agua potable”, precisó el funcionario municipal. El Sapac se ocupa de obras y mantenimiento de las redes de drenaje y agua potable, pero no de cauces pluviales, resaltó.



Economía local.



El socavón mermó las ganancias de hoteleros y restauranteros en los dos primeros fines de semana de las vacaciones de verano, acusó Ángel Adame Jiménez, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).



“Ya pasaron dos fines de semana y seguimos sin afluencia extraordinaria. En el primero hubo un retroceso de entre 2% y 3%, ahorita estamos más estables. Sin embargo, deberíamos estar sobre 20%”, especificó.



Pero los males no terminan en el Paso Exprés, porque la tarde de ayer una camioneta que transportaba equipo de gimnasio se incendió cuando transitaba por los carriles de norte a sur, sin que se registraran víctimas.