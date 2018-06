"Amlo Moreno" nunca se registró en Culiacán

CULIACÁN, Sinaloa(El Universal)

A través de un portal de reciente creación se difundió el registro de un niño con el nombre de "Amlo Moreno", pero resultó ser una Fake News que surgió del mismo portal que publicó en abril pasado otra información falsa sobre un supuesto cambio en las actas de nacimiento.



Brenda Navidad Arias, jefa del Archivo Central del Registro Civil del Estado, dijo que se cotejaron todos los registros recientes de recién nacidos, sin encontrar antecedentes de "Amlo Moreno", información que fue difundida a través de las redes sociales.



De acuerdo con la información falsa, el sábado pasado, una pareja se presentó ante un oficial del Registro Civil para registrar a su recién nacido con el nombre de "Amlo Moreno" García Ontiveros, pese a la recomendación que se le hizo a los padres de no hacerlo por bullying.



Navidad Arias explicó que los oficiales del Registro Civil están facultados para recomendar a los padres de los menores no registrarlos con nombres que generen prejuicios, que sean ofensivos o que les provoque odio o racismo.



La funcionaria del Registro Civil manifestó que en redes sociales también se subió información falsa en la que se ofrecía a las familias obtener copias de sus actas de nacimiento, matrimonio o defunción en pequeños comercios, a un costo inferior.



La semana pasada, Eduardo Cristerna González, titular del Registro Civil del Estado, anunció la instalación de módulos en todos los hospitales públicos y privados para agilizar el registro de los recién nacidos, con la expedición gratuita de su primera acta.



Señaló además que con esta medida, se busca eliminar confusiones o posibles actos delictivos con los menores de edad, recién nacidos en hospitales del sector público o privado.



En abril pasado, el secretario de Innovación del Gobierno del Estado, Jesús Gálvez Cázarez, desmintió la información y precisó que en la actualidad, se tienen dos modalidades en la expedición de estos documentos; uno de ellos, es el acta de nacimiento impresa en papel seguridad y la otra es por vía electrónica, la cual no puede ser falsificada, ya que cuenta con un folio único digital y la FIEL electrónica del Sistema de Administración Tributaria (SAT).