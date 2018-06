Pagaron rescate por Sebastián; aun así lo asesinaron

XALAPA, Veracruz(El Universal)

La zona Sur del estado, donde la incidencia delictiva es de las más altas de Veracruz, está de luto por la muerte del estudiante de Cobaev 34 de Nanchital, Sebastián Alpuche Gómez, de 17 años.



De nada sirvió que sus padres pagaran el rescate que exigían los secuestradores, pues su cuerpo fue hallado este fin de semana a orillas del río Coatzacoalcos.



La comunidad escolar y todo el pueblo reclaman justicia y mayor seguridad al Gobierno del Estado; Sebastián había pasado su examen de ingreso a la Universidad Veracruzana.



La tarde del lunes 18 de junio, cuando el joven se encontraba haciendo prácticas de entrenamiento con un par de amigos en una unidad deportiva, fue privado de su libertad.



Pese a la suma pagada para su rescate, la tarde del sábado 23, tres cuerpos de varones en estado de descomposición fueron encontrados sobre la orilla del afluente.



Horas más tarde, sus familiares y amigos confirmaron vía redes sociales que entre las víctimas encontradas estaba Sebastián Alpuche Gómez.



La indignación cubrió a la comunidad de Nanchital. Con profundo dolor y lágrimas acompañaron el féretro de Sebastián para dar un último adiós.



El pueblo salió a las calles, marcharon y manifestaron frente al Palacio Municipal para reclamar a la alcaldesa Zoila Balderas mayor seguridad a la zona: !Ni un muerto más, ningún deportista muerto más, ningún hijo muerto más!, decían.



Los compañeros de futbol “Armadillos”, del que Sebastián era parte, dieron lectura a una carta abierta.



“Armadillos de las selección de futbol varonil del Coabev 34 no dará condolencias ante la irreparable pérdida que hoy aqueja a nuestro plantel y a la familia de Sebastián, ¡no! Lo que hacemos es unirnos a las voces de todos y cada uno de los que lo conocimos y gritar fuerte: ¡Queremos justicia!”.



En la misiva también exigieron la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié y que la munícipe encabezara el reclamo de mayor seguridad pública en la zona Sur del Estado.



El Colectivo Solecito, la principal organización de búsqueda de personas en la entidad, expresó su indignación con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien declaró que la familia no quiso intervención de autoridades y por eso el desenlace.



“Se nota que Yunes ni su familia jamás han sufrido un secuestro. Una familia aterrorizada teniendo que decidir si arriesgar a su hijo con una denuncia o sortear el calvario por su cuenta. ¡Qué amargo estar en manos de autoridades ineptas, insensibles, incompetentes, corruptas!”.



Durante la reunión número 76 que cada domingo realiza el Grupo Coordinador Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares expresó que lamentaba la muerte de Sebastián, al tiempo de precisar que la familia de había rechazado la ayuda de la Unidad Antisecuestro.



“Lo de Nanchital lamentablemente es cierto, un joven fue secuestrado y privado de la vida; la UECS ofreció el apoyo a la familia, desafortunadamente ellos no aceptaron la ayuda y el resultado es el que se ha mencionado; lamentamos mucho el hecho; por ello, pedimos a las persona que confíen en la UECS, pues los resultados que han dado son muy positivos; pero es importante que denuncien y confíen en la autoridad”.



Delito en la entidad



El secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer en el reporte de mayo que Veracruz se ubicó en el segundo sitio a nivel nacional con cuatro casos de secuestro, el primero lo ocupó el Estado de México con siete incidentes.



Durante los primeros cinco meses de 2018, la entidad lleva un acumulado de 21 secuestros, febrero ha sido el pico más alto hasta el momento, con siete. De enero a mayo a nivel nacional se han perpetuado un total de 121 secuestros, con un total de 134 víctimas.



No obstante, Alto al Secuestro da otras cifras para el mes de mayo. A nivel nacional se han registrado 127 secuestros y colocan en primer lugar a Veracruz con 24 y en segundo sitio México con 20 incidentes.



En tanto, Semáforo Delictivo igualmente presenta números distintos para mayo con 11 casos, ubicando a Veracruz en la posición cinco a nivel nacional.



Los municipios donde se efectuó este delito fueron: Coatepec, Tihuatlán, Tuxpan, Coatzacoalcos, Camerino Z. Mendoza, Chocaman e Ixhuatlán del Café, todos con un secuestro.



La agrupación Alto al Secuestro también dio a conocer que durante la administración de Enrique Peña Nieto, Veracruz ocupó el tercer lugar a nivel nacional con mayor incidencia en delito de secuestro con mil 193.



La ciudad más peligrosa es Coatzacoalcos, pues es donde más secuestros se han perpetuado con 83 casos, le sigue Xalapa con 77, Poza Rica con 59, Minatitlán con 50 y Boca del Río con 40 secuestros.