Libros de texto incluyen caso Ayotzinapa

(El Universal)

En los nuevos libros de texto de la materia de Formación Cívica y Ética de la reforma educativa, los niños de primero de secundaria realizarán un ejercicio sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos durante la actual administración, y

conocerán el caso de Teresa, Jacinta y Alberta, tres mujeres indígenas que, en el sexenio de Felipe Calderón, fueron acusadas por venta de drogas en el estado de Querétaro y de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación.



En el apartado de derechos humanos habla de desaparición forzada, lo mismo de corrupción, de abuso a las garantías individuales y rescate de valores como la solidaridad entre los mexicanos, expresada en los sismos de la Ciudad de México, Oaxaca y Morelos en septiembre de 2017.



Cuando se refiere al tema de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, se pide en una de las actividades que los alumnos realicen una búsqueda de información de lo ocurrido a partir de 2014.



El libro “Formación Cívica y Ética 1” de Ediciones Larousse, propone: “Busca periódicos actuales o pasados, del 23 de septiembre de 2014 a la fecha, que tengan notas sobre el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Iguala [Guerrero], desaparecidos ese día. Llévenlos al salón de clases”, se pide.



Los jóvenes deberán contestar las siguientes preguntas: “¿Cómo ocurrieron los hechos?, ¿hay alguna contradicción entre los periódicos revisados?, ¿en qué radica?, ¿qué han hecho al respecto las autoridades?, ¿qué han hecho los familiares de las personas desaparecidas?, ¿qué piden los familiares?”, invita el texto.

Hace referencia a dos noticias sobre la aprobación de la Ley General sobre Desaparición, aprobada por la Cámara de Diputados en 2017.



“Luego de tres años de lucha por familiares de los desaparecidos, la ley terminó su proceso legislativo y el reto ahora será la implantación, acompañada del presupuesto suficiente para el próximo año, de acuerdo con integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México”, señala el texto en la página 162.



En el libro Formación Cívica y Ética 1 de la editorial Patria Educación, a través de una nota informativa en la unidad “Sentido de justicia y apego a la legalidad”, se describe el caso de las indígenas queretanas acusadas de narcotráfico y secuestro.



A través de una nota periodística encabezada: “Teresa, Jacinta y Alberta: la ‘justicia’ llega en forma de disculpa”, la cual relata cómo después de 11 años de acusarlas y encarcelarlas por venta de droga y secuestro, la Procuraduría General de la República “por fin, ofreció una disculpa a Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan, quienes recordaron que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la CNDH se negaron a entrar en su defensa”.



Destacan derechos humanos. En ese texto, se les pregunta a los niños: “¿Qué derechos humanos fueron violados en este caso?, identifiquen los elementos que impidieron que, en su momento, se hiciera justicia; ¿en el caso se cometió una acción injusta o justa?”.



Antes de pedir a los estudiantes que analicen el caso , el libro hace referencia a lo que dijo Jacinta Francisco al recibir la noticia de la disculpa pública por los tres años que pasó en la cárcel: “Estaré contenta el día en que se acabe la injusticia, cuando seamos respetados como indígenas. Y mientras tanto no, no estoy contenta”.



Además, se tocan valores como el de la solidaridad al referirse a los sismos ocurridos en septiembre de 2017, al señalar que este valor es apoyar a personas que no se conocen, pero que requieren ayuda en ese momento. Al mostrar fotos de los voluntarios transportando víveres y ayudando en las labores de rescate, señala: “Tras los terremotos de septiembre de 2017, rescatistas, militares, médicos, jóvenes voluntarios y muchas, muchas otras personas, se reunieron para trabajar en forma solidaria”.



En el texto “Formación Cívica y Ética 1” de Ediciones Larousse, se plantea un caso hipotético en el cual, una comunidad del país se ve azotada por el crimen organizado, “varias familias, temerosas por la violencia provocada por grupos del crimen organizado, hicieron llegar una carta al secretario de gobierno del estado para llevar a cabo con apoyo militar recorridos por la comunidad y brindar apoyo y protección a los pobladores”.



En este caso hipotético, el cual los alumnos deben analizar en equipo y presentar una representación teatral en la que proponen una solución, se pide la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque “dichas autoridades nada hicieron y gran cantidad de familias fueron desplazadas por la fuerza de sus hogares y tierra; debieron irse a otros poblados”.



En otros textos, se aborda específicamente el tema de la corrupción y la impunidad, y el daño que ambas hacen al País. En el libro “Formación Cívica y Ética 1” de Ediciones del Río se abordan dos temas especiales de un total de cinco páginas, con ejercicios y referencias a la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Nacional Anticorrupción.



Explica a los niños que en México, los colectivos que más tienden a ser señalados como corruptos son el de los políticos, policías, legislaturas y que existe la percepción de que estos grupos son los responsables, junto con la cúpula empresarial, y que las leyes sólo existen para servir a sus intereses.