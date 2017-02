Conago, presente en plenaria de gobernadores de EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Conferencia de Gobernadores de México (Conago) estuvo presente en calidad de invitada a la plenaria de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos (NGA por sus siglas en inglés), encabezada por el demócrata del estado de Virginia, Terry McAuliffe.



En su calidad de presidente de la Conago, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, manifestó que la visita de trabajo en Washington es muy importante porque los gobernadores estadounidenses pueden influir en el Congreso y expresarán a Donald Trump, que las acciones de agresión no pueden continuar.



Los presidentes de ambas organizaciones coincidieron en que son inaceptables las posturas del presidente Trump, que también dañan a Estados Unidos. Acordaron realizar reuniones de gobernadores y empresarios mexicanos en Virginia y que una delegación del estado que preside McAuliffe visite México.



El representante de la Conago también se reunió con el gobernador republicano de Nevada, y Vicepresidente adjunto de la NGA, Brian Sandoval, con quienes resaltaron el valor de la migración mexicana en los Estados Unidos, y su participación en un encuentro plenario de Conago.



La Conago enfatizó que no se pueden perder de vista los beneficios económicos que se tienen entre Estados Unidos y México, ya que de cada 25 empresas americanas, una está establecida por emprendedores mexicanos.



“Es un dato duro que hay que reconocer, empresarios mexicanos vienen también a generar empleos. Estados como Utah, Virginia, Nevada, Colorado, Texas, California e Indiana, entre otros, tienen un comercio importante con México y la realidad bilateral no puede desconocerse”.



Destacó que la mayoría de los gobernadores de Estados Unidos están privilegiando la actividad económica, saben que la política de rompimiento con México en el ámbito comercial y de la persecución de los migrantes que plantea el presidente Donald Trump no es la más conveniente.



Al finalizar los trabajos del primer día de la plenaria los gobernadores estadounidenses abordaron temas de política interna más acuciantes, incluyendo la reforma del programa de salud, la lucha contra la epidemia de opiáceos, la seguridad cibernética y la educación infantil.



El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Graco Ramírez acudió a la plenaria de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos (NGA por sus siglas en inglés), encabezada por el demócrata del estado de Virginia, Terry McAuliffe.