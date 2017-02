Es hora de la unidad por y para México: Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que ante la actual coyuntura internacional, la nación nuevamente está a prueba, lo mismo que “el compromiso de cada mexicano con su patria. Ésta es la hora de la unidad por México”, subrayó.Al encabezar en el Campo Militar Marte la ceremonia por el Día de la Bandera, el Presidente destacó que la unión no es que todos hablen con una sola voz, pues ello sería censura, y que la unión no es que todos aprueben las políticas de un gobierno en todo momento, pues eso sería imposición.“La unión no es que todos compartan las mismas ideas e ideales, eso sería dogmatismo. La unidad que se requiere en estos tiempos no es alrededor de una persona o de un gobierno. Unidad sí, en torno a los valores de la Constitución, que son los valores de nuestra gran nación: Soberanía, libertad, justicia, democracia e igualdad”, dijo el mandatario.En su mensaje, el Jefe del Ejecutivo federal asentó que el mundo está volteando a ver cómo México enfrenta sus retos; “están mirando a un país resuelto, decidido a encarar de frente sus desafíos. Sin ir más lejos, nos duele la angustia que viven los mexicanos en el extranjero cuando sus derechos son vulnerados, para protegerlos estamos haciendo de nuestros consulados verdaderas defensorías para salvaguardar los derechos de nuestros connacionales”, aseveró Peña Nieto.Tras un incidente al inicio de la ceremonia, cuando al izar la Bandera Nacional el lienzo se enredó en una estructura metálica que soportaba equipo de sonido y que provocó que se rasgara, el Presidente dijo que el lábaro patrio es el símbolo de la patria. El lienzo fue sustituido más tarde.