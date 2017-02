Se fugan 24 mmdd en 2016 por volatilidad

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ante la volatilidad de los mercados financieros globales, los mexicanos buscaron mejores rendimientos y otras alternativas de inversión en el extranjero por una cantidad de 24 mil 438 millones de dólares, casi el doble de lo que mantuvieron fuera del país en 2015, que ascendió a 12 mil 853 millones de dólares.



Datos del Banco de México (Banxico) indican que se observó una expansión de los depósitos en el exterior.



La cantidad que se reportó en 2016 es una de las más altas desde 2013, cuando se contabilizaron en el extranjero 27 mil 239 millones de dólares.



El especialista del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, Salvador Bonilla, explicó que se trata de inversiones financieras que tienen los mexicanos fuera de la nación.



Consideró que la información puede reflejar que los inversionistas tomaron decisiones más en función del aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y no tanto por las elecciones presidenciales. “Son cuestiones de inversión”, dijo.



A inicios de año, el gobierno lanzó un programa de estímulo para repatriar capitales. El Comité de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas consideró que el decreto es un buen paso.



Del lado de los inversionistas extranjeros, en 2016 retiraron mil 477 millones de dólares que mantenían en valores gubernamentales mexicanos, según Banxico. La inversión total de cartera en manos de foráneos registró una entrada neta para el país por 30 mil 709 millones de dólares.



La directora ejecutiva de análisis y estrategia de Banorte-Ixe, Delia Paredes, destacó que la inversión en cartera resintió la volatilidad.



Incertidumbre.



El Banco de México estableció que no obstante el entorno de elevada volatilidad de los mercados financieros internacionales, en la segunda mitad de 2016 se observó una recuperación del saldo del ahorro financiero de los extranjeros en títulos gubernamentales; sin embargo, no fue suficiente para revertir las caídas registradas en el primer semestre.



Cuenta corriente.



La inversión financiera, junto con la balanza comercial y la petrolera, las remesas familiares y la inversión directa, así como los depósitos de mexicanos en el extranjero, forman parte del reporte de la balanza de pagos.



Banxico informó que la cuenta corriente de la balanza de pagos reportó un déficit de 27 mil 858 millones de dólares, equivalente a 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB). Lo anterior significa que las cuentas externas del país no presentan un desequilibrio, porque se están captando recursos del exterior suficientes para financiar el saldo negativo, dado que la cuenta financiera presentó un superávit de 35 mil 873 millones de dólares.