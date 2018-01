No habrá venganza sino justicia: AMLO

PIJIJIAPAN, Chiapas(El Universal)

El precandidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, afirmó que de ganar las elecciones no habrá venganzas, sino justicia, pues no es lo mismo perdón que amnistía.



Tras un evento en los municipios fronterizos de Chiapas, sostuvo que no se perseguirá a nadie.

"No se va a perseguirse a nadie, no va a haber venganza, va a haber justicia".



"Cuando se utilizan palabras como perdón, amnistía, impunidad, se tiene que saber qué significan estos conceptos. No es lo mismo amnistía que impunidad, no es lo mismo perdón que amnistía", expresó.



Aseguró que él no actuará como los gobiernos corruptos, "que para justificarse emprenden acciones publicitarias, llevan a cabo acciones espectaculares, de meter a la cárcel a supuestos peces gordos y luego sus gobiernos terminan con lo mismo, llenos de corrupción".



Recordó cómo el presidente Enrique Peña Nieto se tomó una foto con los gobernadores que supuestamente eran ejemplo de la nueva política del PRI y ahora algunos como César Duarte y Javier Duarte están acusados de corrupción.