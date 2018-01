Negativa de extradición en caso Duarte, por error en España: PGR

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La PGR atribuyó a un "error involuntario" del Ministerio de Justicia de España la negativa de la Sala Penal de la Audiencia Nacional para autorizar la extradición a México de Javier Nava, presunto prestanombres del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, requerido por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.



En una tarjeta informativa, la dependencia aclaró que el Ministerio no remitió toda la documentación extradicional del reclamado, por lo que la Sala Penal determinó que no existe relación de hechos delictivos en la documentación procesal.



"La negativa que decretó la Sala Penal de la Audiencia Nacional de España se derivó por un error de forma no atribuible al gobierno de México, asimismo, este error de forma se subsanará conforme a lo indicado por las autoridades españolas para continuar con el procedimiento de extradición", señaló.



Explicó que este jueves se le notificó de la resolución de la Sala Penal por la cual rechazó los recursos de súplica interpuestos por el Fiscal y la PGR en la extradición Nava, y confirmó la resolución emitida el 21 de septiembre de 2017, de no acceder a la extradición del reclamado.



"Lo anterior, por entender que no existe una relación de hechos delictivos en la documentación procesal, ello debido a una omisión del Ministerio de Justicia del Reino de España que no remitió toda la documentación extradicional por un error involuntario. Cabe señalar que hubo un voto particular de uno de los Magistrados favorable a conceder la extradición", añadió.