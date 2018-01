Detienen a Mauricio Góngora, ex tesorero de Borge

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El ex alcalde del ayuntamiento de Solidaridad y ex secretario de Hacienda de Quintana Roo, Mauricio Góngora Escalante, fue detenido en la Ciudad de México por policías ministeriales de la Fiscalía Anticorrupción del estado.



Con la barba visiblemente crecida, lentes, gorra y una chamarra azul, el también ex candidato a la gubernatura quintanarroense fue ubicado en la capital del País luego de labores de inteligencia. Será trasladado entre este jueves y viernes ante un juez de control en la ciudad de Chetumal, capital del Estado.



Góngora Escalante es acusado por su probable responsabilidad en el delito de desempeño irregular de la función pública, por el caso de Vipsaesa, y se le atribuye un quebranto al erario por 594 millones de pesos, informó la fiscal anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzapalo. La funcionaria indicó que además se le imputa el delito de peculado, en perjuicio del ayuntamiento de Solidaridad, por un monto de 155 millones de pesos.



"Desde hace una semana teníamos ahí a personal ministerial adscrito a la fiscalía anticorrupción, haciendo labor de inteligencia y seguimiento en unos domicilios en la ciudad de México, que llegaron a buen puerto y el día de hoy fue detenido", manifestó.



El exfuncionario lucia "totalmente irreconocible y se encontraba con su esposa en la Ciudad de México", resaltó el Fiscal general del estado, Miguel Angel Pech Cen.