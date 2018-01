Otorgar perdón no significa dar impunidad, aclara AMLO tras decir que perdonaría a Salinas

(GH)

Andrés Manuel López Obrador aclaró que hablar de otorgar perdón no significa dar impunidad, informa Reforma Estas declaraciones vienen después de que el día de ayer el precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia aseguró en entrevista que está dispuesto a "perdonar" al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto y al ex mandatario priísta, Carlos Salinas de Gortari.En entrevista para el diario “Tabasco Hoy”, que dirige Miguel Cantón Zetina, el precandidato de Morena, PT y PES indicó que no es vengativo y lo que más le importa es sacar a México adelante.A la pregunta de si para unir al País estaría dispuesto a perdonar a los priistas, el tabasqueño respondió que sí, porque no lo mueve la venganza.“Sí. No es mi fuerte la venganza. Lo que importa es sacar adelante a México, eso es lo más importante y pensar hacia adelante… Yo no odio a nadie y vamos a poder entendernos con todos, con las nuevas reglas, ¿cuáles son las nuevas reglas? Cero corrupción y cero impunidad y en adelante no se va haber corrupción, impunidad, no va haber persecución”.“No odio, no podría vivir con odios, soy muy feliz”, dijo.Hace años se ha referido a Salinas de Gortari como "El Innombrable" y "El Jefe de la Mafia del Poder".Agregó que se entenderá con todos siguiendo las nuevas reglas que son “cero corrupción, cero impunidad y en adelante no habrá persecución, no se usará el Poder Ejecutivo en este caso”.Indicó que desde el Ejecutivo no dará órdenes de perseguir a alguien por cuestiones políticas y dijo que no se pondrá desde el primer día a ver cómo meter a la cárcel a personajes de lo que llama la mafia del poder.El ex jefe de Gobierno capitalino señaló que de ser electo, desde la Presidencia de la República no se dará instrucción de perseguir a nadie por cuestiones de índole política, porque no van a optar por las venganzas.“Ponerme a ver desde el primer día cómo meter a la cárcel a personajes de la mafia del poder, no. No va a ser así, no necesitamos eso”.Andrés Manuel López Obrador también comentó que no tiene miedo de que lo maten como a Luis Donaldo Colosio (ex candidato presidencial del PRI asesinado en 1994), porque "quién lucha por la justicia no tiene nada que temer".Aseguró que de ganar los comicios el próximo 1 de julio una de sus primeras acciones como Presidente de México será cancelar las pensiones de los ex mandatarios porque, dijo, es un abuso que se les entregue cinco millones de pesos mensuales.