"México está cansado de los pleitos": Meade

(El Universal)

En Tabasco, tierra de Andrés Manuel López Obrador, el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, afirmó que es tiempo de reencontrarse con la grandeza de la política porque los ciudadanos están cansados de la confrontación.



"En el País estamos cansados de la confrontación, estamos cansados de la descalificación, de los pleitos y de concentrarnos en las diferencias, y en Tabasco podemos hacer una política distinta", aseguró ante simpatizantes del tricolor, a quienes les pidió su respaldo para convertirse en candidato presidencial y ganar las elecciones del 1 de julio próximo.



En el parque "Tomas Garrido Canabal", de la capital Villahermosa, el ex secretario de Hacienda dijo que es tiempo de la conciliación y de la política que permita en unidad reinventarnos para que en grandeza se pueda transformar el estado.



Meade inició sus actividades en con una entrevista radiofónica con la cadena XEVT, "Telereportaje", donde defendió su postulación por el tricolor y rechazó los señalamientos de sus adversarios, en el sentido que será sustituido porque su precampaña no levanta.



"No hay duda de que la precandidatura va bien, que está generando entusiasmo, esperanza de triunfo, de un partido que tiene esa vocación y que se va a materializar en julio. Categóricamente, dos cosas, no solamente no va a pasar (la sustitución) si no que igual de categórico te digo que voy a ganar en julio".



Ahí rechazó el planteamiento de López Obrador de construir una refinería en Tabasco porque dijo que eso sería una mala inversión y no generaría empleos.



Consideró que Tabasco lo que necesita es aprovechar la ventaja que tiene en su producción de energéticos como gas natural e impulsarla mediante los beneficios que habrá con la Zona Económica Especial.



En su encuentro con la estructura del PRI, Meade dijo que dijo que la sociedad ya no quiere discursos sobre seguridad, sino propuestas que permitan materializar resultados que den tranquilidad en las calles.



Dijo que se debe trabajar con inteligencia, de manera seria, para regresar la tranquilidad a la casa, a las mujeres y a los jóvenes de Tabasco.