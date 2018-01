SRE decidirá si extradita a Eugenio Hernández

(El Universal)

La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Susana Hernández Flores, aplaudió la opinión jurídica del juez federal Eucario Adame Pérez, quien consideró que su hermano, el ex gobernador Eugenio Hernández Flores, no debe ser extraditado.



Entrevistada en el Congreso del estado, dijo que están a la espera de lo que sigue, "pero se trata de una resolución de un juez federal acreditable y a esperar los tiempos".



Manifestó que en su familia, "estamos contentos, su estado de salud es bueno, gracias a Dios", expresó la legisladora Susana Hernández.



El juez enviará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) su opinión jurídica, para que a su vez la dependencia federal determine si respalda la decisión del juez o concede la extradición a Estados Unidos.



El ex gobernador Eugenio Hernández Flores se encuentra preso en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, desde el 6 de octubre de 2017.



Aplicación de la ley. La bancada del PAN en el Congreso del estado condenó la negativa del juez Adame para autorizar la extradición de Eugenio Hernández, al considerar que existen elementos suficientes para que responda ante las autoridades estadounidenses por los delitos que se le acusa.



"Condenamos la opinión jurídica emitida por el juez federal Eucario Adame Pérez, sobre la decisión que Hernández Flores no debe ser extraditado a Estados Unidos y de esta forma dejar la responsabilidad a la Secretaría de Relaciones Exteriores", dijo el diputado Carlos García González, en calidad de líder de la fracción del PAN en el Congreso local.