Reprueba Peña Nieto decisión de seguir con muro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente, Enrique Peña Nieto , lamentó y reprobó la decisión del gobierno de Estados Unidos de continuar con la decisión de construir un muro en la frontera.En ese sentido, el mandatario advirtió que lejos de unir a las dos naciones las dividirá.Tras advertir que México no cree en los muros, subrayó que el País no pagará por la construcción de esa barrera.“México ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos”, sentenció en un mensaje emitido esta noche desde la Residencia Oficial de Los Pinos.Peña Nieto adelantó que tras escuchar el reporte de los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray , y de Economía, Ildefonso Guajardo, quienes se encuentran en Washington en el inicio de conversaciones, y previa consulta al Senado y a la Conago, decidirá los pasos a seguir.Aunado a esto, advirtió que las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald J. Trump ocurren en un momento en el que México está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en Norteamérica.“Esta negociación es muy importante para la fortaleza, certidumbre y futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad. Como presidente de la República, asumo plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos. Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos.“Con base en el reporte final de los funcionarios mexicanos que en este momento se encuentran en Washington, y previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores, habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir”.El titular del Ejecutivo dijo, además, que ha ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales.“Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes. Nuestras comunidades no están solas. El Gobierno de México les brindará la asesoría legal, que les garantice la protección que requieran”, mencionó.En respuesta a las decisiones de Trump, el presidente Peña Nieto convocó a los legisladores y a organizaciones de la sociedad civil a sumar esfuerzos con el gobierno federal para respaldar y apoyar a los migrantes.“Donde haya un migrante mexicano en riesgo que requiera nuestro respaldo, ahí debemos estar, ahí debe estar su País”, expresó.El mandatario también afirmó que México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos, así como su voluntad para llegar a acuerdos con su gobierno, los cuales deben ser en favor de México y los mexicanos.