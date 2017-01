Programa "Mochila Segura" se implementará en todo el País: Nuño

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, anunció el regreso del programa “Mochila segura”, al señalar que se está impulsando en todo el País, en coordinación con los gobernadores de los estados, para inhibir el ingreso de armas a las escuelas.



Tras la reunión a puerta cerrada que sostuvo con familiares de las víctimas del tiroteo en el Colegio Americano del Noreste, el funcionario dijo que ya ha sostenido pláticas con gobernadores para determinar las medidas que mejoren la seguridad en las escuelas.



“Tenemos que buscar inhibir el contacto con las armas, tanto como sociedad como al interior de las escuelas. Este es un debate que en México no se ha dado porque, en comparación con Estados Unidos, no hay tanto acceso a las armas. Sin embargo, un incidente como este se da en función del acceso que niños y jóvenes puedan tener desde sus casas a las armas, y por otro lado, cómo tenemos acciones que permitan inhibir que esas armas ingresen a las escuelas”, dijo en conferencia de prensa.



La semana pasada en la ciudad de Monterrey un adolescente ingresó armado al salón de clases, disparó contra tres compañeros y su maestra, y luego intentó suicidarse. Nuño Mayer dijo que un incidente como este debe mejorar las acciones en casas y escuelas para que niños y jóvenes no tengan acceso a armas de fuego.



Sobre el tema, señaló que la SEP está trabajando en protocolos de actuación para que en caso de que sucedan casos similares al de Monterrey, que las escuelas y las autoridades sepan qué hacer.



“Que las escuelas y las autoridades sepan que hacer para reaccionar a tiempo, que esos protocolos puedan funcionar y mejorar en eso estamos trabajando”



Nuño Mayer reconoció que revisar las mochilas de los estudiantes antes de que ingresen a la escuela no es la solución, pero sí representa una “medida disuasiva”, “útil y eficaz (que) sin duda ayuda a inhibir la entrada de armas a las escuelas”. Señaló que cada plantel puede determinar otras acciones a seguir de acuerdo con el entorno de cada uno.



“Si bien, Mochila segura no es la respuesta total ni es la solución total, sí es una medida efectiva para disuadir la entrada de armas a las escuelas. Lo hemos estado viendo, el programa en todo el País ha estado impidiendo que esto suceda, por eso lo impulsamos”.



A los familiares de las víctimas en el tiroteo, señaló que el gobierno federal los apoyará desde su ámbito de competencia.



“Reiterarles nuestra solidaridad, que nuestras oraciones están con ellos y reiterarles un saludo de parte del presidente, de todo lo que se pueda ofrecer o se requiera por parte del gobierno federal, estamos al pendiente”.